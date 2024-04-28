الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

بسبب مبيعات المؤسسات المصرية..

البورصة تواصل الهبوط وتخسر 77 مليار جنيه بختام التعاملات

البورصة
البورصة

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية معاملات اليوم الأحد – أول تعاملات الأسبوع، على تراجع كبير، بدعم من استمرار عمليات البيع العشوائية للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والمتعاملين العرب الأفراد، تلك التى قابلتها عمليات شراء استباقية من قبل المتعاملين الأفراد المصريين وبعض من المؤسسات الأجنبية.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 77 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و691.4 مليارجنيه.

المؤشر الرئيسى

وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إى جى إكس 30 " بنسبة بلغت 4.93 %، بما يعادل 1277.96 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 24693.63 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوي "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان"  بنسبة بلغت 4.72 %، بما يعادل 282.92 نقطة، لينهى التعاملات عند مستوى 5714.19 نقطة، ما ساهم فى امتداد التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس 100 متساوى الأوزان " الذى فقد حوالي 4.84 % من قيمته، ليغلق تعاملات اليوم الأحد عند مستوى 8097.97 نقطة، وسط تداولات متوسطة لم تتجاوز قيمتها مستوى 2.323 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 712.2 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ اكثر من 92.1 ألف صفقة بيع وشراء.

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