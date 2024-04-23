الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

مؤشرات البورصة تواصل الهبوط بختام التعاملات.. و"السوقي" يخسر 85.4 مليار جنيه

صورة ارشيفية للبورصة
صورة ارشيفية للبورصة

واصلت مؤشرات البورصة تراجعاتها الحادة، في ختام معاملات اليوم الثلاثاء -منتصف تداولات الأسبوع، بدعم من استمرار عمليات البيع العشوائية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستمثار المصرية وبعضا من العربية، تلك التي قابلتها عمليات شراء من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والمتعاملين الأفراد المصريين والعرب والأجانب، هؤلاء الذيم فشلوا في إنقاذ السوق من الهبوط الكبير.

خسائر رأس المال السوقي اليوم

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، اليوم، نحو 85.4 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و818.8 مليار جنيه، مقابل ترليون و904.3 مليار جنيه بختام تعاملات أمس الإثنين.

وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 4.86%، بما يعادل 1367.17 نقطة، ليغلق عند مستوى 26777.05 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 5.06%، بما يعادل 330.89 نقطة خسارة، لينهي التعاملات عند مستوى 6213.97 نقطة.

وامتدت التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، والذي خسر ما نسبته 5.03%، لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 8817.36 نقطة، وسط تداولاتت متوسطة بلغت قيمتها نحو 3.7 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 866.5 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 109.3 ألف صفقة بيع وشراء. 

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