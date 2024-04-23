الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

مبيعات مؤسسية للمصريين تهوي بمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية
البورصة المصرية

تراجعت مؤشرات البورصة بنحو جماعي، في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء -متتصف تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات بيع مكثفة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والمتعاملين الأفراد الأجانب والعرب على أغلبية أسهم السوق المتداولة، تللك التى قالتها عمليات شراء انتقائية من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستمثار العربية والأجنبية والمتعاملين الأفراد المصريين، هؤلاء الذين فشلو في إنقاذ السوق من الهبوط.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 1.57%، ليصل إلى مستوى 27707 نقطة، كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 1.56%، ليصل إلى مستوى 33786 نقطة، ما ساهم في تراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 1.19%، ليصل إلى مستوى 11913 نقطة.

وواصل المؤشرالذى يقيس اداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" تراجعاته ليستهل تعاملات اليوم الثلاثاء على تراجع بلغت نسبته  0.99%، ليصل إلى مستوى 6480 نقطة، ما ساهخم فى امتداد التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذي انخفض بنسبة بلغت0.96%، ليصل إلى مستوى 9195 نقطة.

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