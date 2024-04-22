البورصة تخسر 30 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الإثنين

هوت مؤشرات البورصة بنحو حاد في ختام تعاملات اليوم الإثنين، ثاني تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات بيع مكثفة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والأجنبية والأفراد الأجانب على أغلبية أسهم السوق المتداولة، تلك التي قابلتها عمليات شراء محدودة من جانب المتعاملين الأفراد المصريين والعرب على بعض الأسهم المنتقاة بالسوق.

السوقى يخسر أكثر من 30 مليار جنيه

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 30 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و904.6 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 1.67%، بما يعادل 479.17 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 28144.22 نقطة، كما هبط المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 37. 0%، بما يعادل 24.57 نقطة خسارة، لينهى التعاملات عند مستوى 6591.45 نقطة.

وامتدت التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي هبط بنسة بلغت 1.31%، ليغلق عند مستوى 9284.17 نقطة، وسط تداولات متوسطة بلغت قيمتها نحو 3 مليارات جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 791.17 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 81.9 ألف صفقة بيع وشراء.