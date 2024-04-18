الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

البورصة تخسر 87 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع.. و"الرئيسى" يتراجع 4.5%

البورصة المصرية
البورصة المصرية

هوت مؤشرات البورصة بنحو حاد في ختام تعاملات الأسبوع، اليوم الخميس، مدفوعة بعمليات بيع عشوائية من قبل فئات مختلفة من المتعاملين، قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية التى بدأت بالبيع المكثف، رغم تنفيذ صفقة شراء أظهرت صافي شرائي لصالحها، فضلا عن المبيعات الأخرى التى نفذها المستثمرون الأفراد المصريون.

ورغم المشتريات الاستباقية للمتعاملين العرب طوال جلسة تداول اليوم، إلّا أنها فشلت في إنقاذ السوق من الهبوط المدوى، بدءًا من منتصف التعاملات وحتى نهايتها.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 87 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و915.8 مليار جنيه، مقابل 2 تريليون و2.6 مليار جنيه، بختام تعاملات أمس الأربعاء.

وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 4.5%، بما يعادل 1335.06 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 28332.65 نقطة، وذلك بعد أن قلص خسائره البالغة 1911 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.83%، بما يعادل 125 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 6708.62 نقطة.

وامتدت التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي هبط بنسبة بلغت 5.01%، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 9257.92 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها مستوى 5.7 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 1.3 مليار ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 173.3 ألف صفقة بيع وشراء. 

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