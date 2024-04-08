البورصة تسترد 26 مليار جنيه من خسائرها بختام آخر تعاملات رمضان

أنهت مؤشرات البورصة آخر تعاملات شهر رمضان المبارك على صعود جماعي، بدعم من عمليات شراء واضحة قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية، بالإضافة إلى المتعاملين المصريين الأفراد، لتسترد المؤشرات جزءًا من الخسائر التي منيت بها خلال الأسبوعين الماضيين، تلك التي قابلتها عمليات بيع مشابهة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والمتعاملين العرب الأفراد على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

واسترد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 26 مليار جنيه من خسائره السابقة، ليغلق عند مستوى تريليون و928 مليار جنيه، مقابل تريليون و902 مليار بختام تعاملات أمس الأحد.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 1.25%، بما يعادل 352 نقطة، ليغلق عند مستوى 28503.75 نقطة، وصعد المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزن" بنسبة بلغت 88. 0%، بما يعادل 57.24 نقطة، ليغلق عند مستوى 6541.52 نقطة.

وامتدت الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي ارتفع بنسبة بلغت 1.1%، لينهي تعاملات الشهر الكريم عند مستوى 9311.42 نقطة، وسط تداولات متوسطة بلغت قيمتها نحو 2.34 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 637.1 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 85 ألف صفقة شراء وبيع.