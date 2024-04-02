البورصة تخسر 10 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

حولت المبيعات العشوائية التى نفذتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية أسهم ومؤشرات البورصة من الصعود بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى الهبوط الواضح لدى نهايتها.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 10 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و879.5 مليار جنيه، مقابل تريليون و889 مليار جنيه بختام معاملات أمس الإثنين.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 1.28%، بما يعادل 362.81 نقطة، ليغلق عند مستوى 27934.36 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 05. 0 %، بما يعادل 3.32 نقطة خسارةن، ليغلق عند مستوى 6400.39 نقطة.

وتراجع المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 32. 0%، ليغلق عند مستوى 9096.59 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها مستوى الـ3.1 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 617 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 95.3 ألف صفقة بيع وشراء.