مبيعات المؤسسات المصرية تكبد البورصة 4 مليارت جنيه خسائر

هوت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية بنحو شبه جماعي، لدى ختام أولى تعاملات الأسبوع – اليوم الأحد - بدعم من تحول سلوك المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية من الشراء الواضح بداية التعاملاتت على البيع المكثف لدى نهايتها، الأمر الذي دفع المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية إلى استمرار عمليًا البيع المكثف الذي بدأ منذ اللحظات الأولى من التعاملات، فضلاً عن الملبيعات الواضحة للمتعاملين الأفراد العرب والأجانب، تلك التي تصدت لها مشتريات المتعاملين الأفراد المصريين الذين فشلوا في إنقاذ السوق من الهبوط الكبير.

و خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 4 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى ترليون و902 مليار جنيه، وسط تداولات متوسطة بلغت قيمتها نحو 2.9 مليار جنيه.

وحول المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" دفته من الصعود الواضح بداية التعاملات إلى الهبوط الكبير لدى نهايتها لينغلق متراجعًا بنسبة بلغت 1.24%، ليغلق عند مستوى 28151 نقطة، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 1.18%، ليغلق عند مستوى 34432 نقطة، في الوقت الذى انخفض فيه مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 1.23%، ليغلق عند مستوى 12011 نقطة.

في سياق متصل، ارتفع المؤشر الذى يقيس اداء الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.05%، ليغلق عند مستوى 6484 نقطة، ما ساهم فى امتداد التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" و الذى انخفض بنسبة بلغت 0.21% ليغلق عند مستوى 9210 نقطة.