الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

هبوط شبه جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم

البورصة المصرية
البورصة المصرية

استردت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية جزءًا طفيفًا من خسائرها التي منيت بها بداية تعاملات اليوم الأربعاء، لتلغق على صعود باهت بدعم من مشتريات المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الاجنبية، فيما واصلت المؤشرات الثانوية تراجعاتها، بدعم من المبيعات المكثفة للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والمتعاملين الأفراد العرب على اغلبية أسهم السوق المتداولة.

 وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 5 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 1.874 تريليوون جنيه، وسط تداولات كلية بلغت 2.2 مليار جنيه على الاسهم. 

وارتفع المؤشر  الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 0.01%،  ليغلق عند مستوى 27937 نقطة، فيما هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.04%  ،ليغلق عند مستوى 34100 نقطة، في الوقت الذى صعد فيه مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.02%، ليغلق عند مستوى 11921 نقطة.

في سياق متصل، واصل المؤشر الثانوي الذي يقيس اداء الشركات الصغيرة والمتوسطة القيمة " اى جى اكس 70 متساوي " تراجعاته ليغلق علي هبوط بلغت نسبته 0.52%، ليغلق عند مستوى 6366 نقطة، ما ساهم في امتداد الترجعات للمؤشر الاوسع نطاقا " اى جى اكش 100 متساوي الاوزان " ليغلق متراجعا بنسبة بلغت 0.39%، ليغلق عند مستوى 9060 نقطة.

المؤشرات الرئيسية الشركات المقيدة بالبورصة المصرية المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30

مواد متعلقة

هبوط جماعى لمؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات اليوم

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الفطر والإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024

إجازة عيد الفطر أولها.. مواعيد الاجازات الرسمية في مصر 2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-4-2024

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

عاجل: الحكومة تعلن رسميًا عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى