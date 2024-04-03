هبوط شبه جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم

استردت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية جزءًا طفيفًا من خسائرها التي منيت بها بداية تعاملات اليوم الأربعاء، لتلغق على صعود باهت بدعم من مشتريات المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الاجنبية، فيما واصلت المؤشرات الثانوية تراجعاتها، بدعم من المبيعات المكثفة للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والمتعاملين الأفراد العرب على اغلبية أسهم السوق المتداولة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 5 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 1.874 تريليوون جنيه، وسط تداولات كلية بلغت 2.2 مليار جنيه على الاسهم.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 0.01%، ليغلق عند مستوى 27937 نقطة، فيما هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.04% ،ليغلق عند مستوى 34100 نقطة، في الوقت الذى صعد فيه مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.02%، ليغلق عند مستوى 11921 نقطة.

في سياق متصل، واصل المؤشر الثانوي الذي يقيس اداء الشركات الصغيرة والمتوسطة القيمة " اى جى اكس 70 متساوي " تراجعاته ليغلق علي هبوط بلغت نسبته 0.52%، ليغلق عند مستوى 6366 نقطة، ما ساهم في امتداد الترجعات للمؤشر الاوسع نطاقا " اى جى اكش 100 متساوي الاوزان " ليغلق متراجعا بنسبة بلغت 0.39%، ليغلق عند مستوى 9060 نقطة.