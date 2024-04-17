البورصة تطلق نظامًا إلكترونيًا جديدًا لتسهيل التحويل من الأسهم إلى شهادات الإيداع والعكس

كشفت مصادر خاصة لـ"الدستور" عن أن إدارة البورصة المصرية تستعد للانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع المتكامل لتطوير ورقمنة أعمال شهادات الإيداع الدولية (GDR) خلال الأسبوعين المقبيلن.

وأضافت المصادر أن قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبورصة المصرية قام بتطوير النظام الإلكترونى الخاص بأعمال شهادات الإيداع، وكذلك تطوير منصة رقمية لتسجيل واستلام طلبات ومستندات التحويل من الأسهم إلى شهادات الإيداع وبالعكس، عن طريق خطوط الربط الإلكتروني المباشر مع وكلاء العملاء والوكيل المحلي لبنك الإيداع وأمناء الحفظ وشركة الإيداع والقيد المركزى.

تطبيق المنظومة الجديدة

وأشارت المصادر إلى أن المنظومة الرقمية الجديدة ستحل محل المنظومة التقليدية التي تقوم حاليا على إرسال واستقبال البيانات والمستندات عن طريق البريد الإلكترونى وأحيانا بشكل يدوي، ما يؤدي بالتبعية في تطبيق المنظومة الجديدة إلى رقمنة خطوات استيفاء كل متطلبات البورصة المصرية الخاصة بعملية التحويل من وإلى شهادات الإيداع لتقليل الاعتماد على العمل اليدوي، بالإضافة إلى تسهيل التعاملات على شهادات الإيداع بما يعمل على زيادة السيولة.