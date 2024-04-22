عودة النظام الإلكترونى لـ"مصر للمقاصة" للعمل من جديد

عاد نظام العمل الإلكتروني لشركة مصر للمقاصة للعمل من جديد، وذلك بعد توقفه عن العمل منذ الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الإثنين؛ نتيجة انقطاع التيار الكهربائي من المنبع، وفقًا لرسالة الشركة للمتعاملين والشركات.

وشهدت تعاملات البورصة موجة بيع مكثفة فور عودة العمل لطبيعته، حيث تراجعت أغلبية أسهم البورصة بنسبة تباين بين 1 و3%، وذلك نتيجة حالة الترقب، لما ستسفر عنه الساعات المقبلة، نتيجة توقف المستثمرين عن البيع لتسويات عمليات أمس وأمس الأول واليوم.

عطل بنظام شركة مصر للمقاصة

ضرب عطل النظام الإلكتروني لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي منذ اللحظات الأولى لتسجيل طلبات الشراء والبيع لأسهم البورصة.

وقالت مصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن العطل أصاب أنظمة التداول منذ الساعة الثامنة والنصف وحتى الآن، ما أدى إلى عدم قدرة المتعاملين والسماسرة المتعاملين في الأوراق المالية على تسجيل أوامر البيع للتسوية للورقية "t+2" وبالتبعية "t+1"، وهو الأمر الذي سيعمل على تعطيل العمل أيضًا في آلية الشراء والبيع في نفس الجلسة.