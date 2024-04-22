الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

عطل يُصيب الأنظمة الإلكترونية لـ"مصر للمقاصة" ويحظر بيع الأسهم

شركة مصر للمقاصة
شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى

ضرب عطل النظام الإلكتروني لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي منذ اللحظات الأولى لتسجيل طلبات الشراء والبيع لأسهم البورصة.

ترقب إصلاح العطل

وقالت مصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن العطل أصاب أنظمة التداول منذ الساعة الثامنة والنصف وحتى الآن، ما أدى إلى عدم قدرة المتعاملين والسماسرة المتعاملين في الأوراق المالية على تسجيل أوامر البيع للتسوية للورقية "t+2" وبالتبعية "t+1"، وهو الأمر الذي سيعمل على تعطيل العمل أيضا في آلية الشراء والبيع في نفس الجلسة.

وأشارت المصادر إلى أن شركات الوساطة في الأوراق المالية ما زالت تترقب إصلاح العطل المفاجئ وغير المتوقع.

النظام الإلكتروني مصر للمقاصه طلبات الشراء أنظمة التداول الااوراق المالية

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