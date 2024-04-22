صعود طفيف لمؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات اليوم الإثنين

استردت مؤشرات البورصة جزءًا من خسائرها السوقية التي منيت بها نهاية تعاملات الأسبوع الماضي؛ لتستسهل تعاملات اليوم الإثنين، ثاني تعاملات الأسبوع، على صعود طفيف، بدعم من عمليات شراء منتقاه لشرائح مختلفة من المتعاملين.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.3%، ليصل إلى مستوى 28709 نقطة، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.41%، ليصل إلى مستوى 35168 نقطة، في الوقت الذى ارتفع فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.83% ليصل إلى مستوى 12364 نقطة.

وارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.37%، ليصل إلى مستوى 6640 نقطة، ما أسهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذي صعد بنسبة بلغت 0.47% ليصل إلى مستوى 9452 نقطة.

عطل يضرب نظام مصر للمقاصة

ضرب عطل النظام الإلكتروني لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي منذ اللحظات الأولى لتسجيل طلبات الشراء والبيع لأسهم البورصة.

ترقب إصلاح العطل

وقالت مصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن العطل أصاب أنظمة التداول منذ الساعة الثامنة والنصف وحتى الآن، ما أدى إلى عدم قدرة المتعاملين والسماسرة المتعاملين في الأوراق المالية على تسجيل أوامر البيع للتسوية للورقية "t+2" وبالتبعية "t+1"، وهو الأمر الذي سيعمل على تعطيل العمل أيضا في آلية الشراء والبيع في نفس الجلسة.