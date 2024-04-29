حسم الجدل بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة

أكدت مصلحة الضرائب، بشكل قاطع، عدم إصدارها أي توجيهات أو تعليمات خلال الفترة السابقة حتى تاريخه، بشأن تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية.

تعليمات معممة بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية

وأشارت الضرائب، في بيان، اليوم الإثنين، إلى أنه لا يوجد التزام على المستثمرين بأي ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، في ظل وقف الخضوع للضريبة المنصوص عليه بالقوانين الضريبية المتعاقبة اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 53 لسنة 2014، وانتهاءً بالقانون رقم 30 لسنة 2023.

ونوهت مصلحة الضرائب، بأنه في سبيل توضيح ذلك للأطراف كافة؛ أصدار تعليمات تنفيذية لكل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية توضح هذا الأمر وتؤكد عليه.

ولفتت إلى أنه على الرغم من النص صراحة على خضوع الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة بالبورصة للمقيمين فقط اعتبارًا من العمل بالقانون رقم 30 لسنة 2023، إلّا أنه حتى تاريخه لم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأن المحاسبة ولحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 30 لسنة 2023.

وأهابت مصلحة الضرائب بالجميع ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي؛ لأن هذه الشائعات تهدف لإثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار الاقتصادي والاستثمار، مع ضرورة الرجوع إليها؛ للتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها.