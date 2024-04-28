توحيد إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.. الإصدار الثالث للتعليمات رقم 90 لسنة 2021

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، إن الاصدار الثالث للتعليمات رقم (90) لسنة 2021 بشأن توحيد إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة والذي قامت المصلحة بإصداره، جاء استكمالا لجهود المصلحة في القضاء علي جميع التحديات التي تواجه سرعة ودقة إجراءات رد الضريبة، وكذلك تطوير العملية الحالية لرد الضريبة ولتبسيط إجراءات وحل مشاكل رد الضريبة، ووضع إطار عام تعمل عليه جميع وحدات المصلحة، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على هذه التعليمات من خلال الرابط التالي:

https://www.eta.gov.eg/ar/talimat_vat

وأشارت إلى أن الاصدار الثالث للتعليمات رقم (90) لسنة 2021، يتضمن التزامات الممولين لرد ضريبة القيمة المضافة في مرحلة استيفاء المدخلات المحلية والمستوردة وشهادات التصدير، مضيفة أنه وفقًا لهذا الإصدار فإنه في حالة صدور نماذج (۱٥) (ض. ق.م) برصيد دائن فانه يحق للمسجل التقدم بطلب رد ضريبة لهذا الرصيد بشرط أن يكون الرصيد الدائن ضمن حالات الرد الواردة في قانون الضريبة على القيمة المضافة واللائحة التنفيذية وتعديلاتهما مع التأكيد على ضرورة توافر مستندات وشروط الرد اللازمة وفقا لكل حاله رد.

القيمة المضافة

وأوضحت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه لرد الضريبة على القيمة المضافة يثبت توريد قيمة الصادرات، بالسداد النقدي، وذلك حتى ٣١ يناير ۲۰۲۲ أوالتحويل البنكي من المستورد إلى المصدر، أو أي من طرق الدفع الإلكتروني الأخرى من المستورد أو وكيله إلى المصدر، وذلك بالعملات الأجنبية، أو الإيداع البنكي بقيمة الصفقة بالعملات الأجنبية حتى 5 /12/ 2022 علی أن يقتصر ذلك على دول التعذر بعد هذا التاريخ.

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الإتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.