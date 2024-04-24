اتحاد الغرف التجارية: هناك وفرة واضحة لكافة السلع بعد الافراجات الجمركية التي تجاوزت 8 مليار دولار

قال خالد أبو الوفا، عضو اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بسوهاج إن قرار الإفراجات الجمركية كان له تأثير إيجابي على خفض الأسعار خلال الفترة الحالية.

وأضاف أبو الوفا، في تصريحات خاصة للدستور، أن هناك وفرة واضحة لكافة السلع بعد الإفراجات الجمركية التي تجاوزت 8 مليار دولار، مما ساهم في زيادة كمية المعروض من السلع وبالتالي تراجع الأسعار.

وأوضح عضو اتحاد الغرف التجارية أن توافر السلع يخلق حالة من المنافسة بين المنتجين والمستوردين والسلاسل، سواء من خلال خفض الأسعار أو الإعلانات.

وأشار إلى أن الحكومة تتخذ عدة إجراءات في نفس الوقت للمساهمة في ضبط السوق وتراجع أسعار السلع، وذلك من خلال مبادرات اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية ومنافذ البيع ومعارض البيع.

وأكد أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بشكل حازم، وهناك توجيهات رئاسية بمتابعة ملف خفض الأسعار، ولن يكون هناك تهاون في هذا الملف.

وأوضح أن هناك لجان رقابية لمتابعة ومراقبة أسعار الخبز السياحي بعد إعلان مجلس الوزراء عن التخفيضات الجديدة بنسبة 30% طبقت منذ الأحد الماضي.

أمين عام اتحاد الغرف: الإفراجات الجمركية ساهمت في ضبط السوق

في نفس السياق، أكد علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن الإفراجات الجمركية ساهمت بشكل كبير في حل أزمة الأسعار بتوفير السلع بكميات كبيرة في السوق.

وأوضح عز، في تصريحات خاصة للدستور، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانخفاض في كثير من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف من قبل الحكومة بالتعاون مع وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية.

وأكد أن هناك متابعة فورية من قبل القيادة السياسية لهذا الملف وتقديم تقرير فوري بالأسعار المخفضة ومتابعة الأسواق، مع وجود قرارات حازمة لمن يخالف الأسعار.