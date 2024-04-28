الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

المالية: مصر تعزز مكانتها كمركز إقليمى للاستثمار.. وخطوات ملموسة لجذب شركاء التنمية الدوليين

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامى للتنمية، على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامى للتنمية، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ناقش الجانبان، التحديات العالمية والإقليمية وتأثيراتهما الاقتصادية خاصة على الدول النامية، مع ضرورة اتباع السياسات الاقتصادية المرنة فى مواجهة الصدمات العالمية والتقلبات الإقليمية، فضلًا على تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.

مناخ جاذب لشركاء التنمية الدوليين

أكد الوزير أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر جذبًا لشركاء التنمية الدوليين، حيث اتخذنا العديد من الإجراءات والتدابير والتيسيرات الداعمة للاقتصاد والمحفزة للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أننا نمتلك بنية تحتية أكثر مرونة وتطورًا، وقدرة على استيعاب المزيد من الأنشطة الاقتصادية، فضلًا على وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، الذي يفتح آفاقًا رحبة لضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة، إضافة إلى الرخصة الذهبية التى ساعدت فى اختصار إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية فى أقل وقت ممكن، إلى جانب إلغاء المعاملة التفضيلية للجهات والشركات المملوكة للدولة، على نحو يُرسخ الحياد التنافسي.

أوضح الوزير، أننا نتطلع لتحفيز الشراكات التنموية بين القطاع الخاص المحلى والأجنبي، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر، والجهود التى تبذلها الدولة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص في التنمية والنشاط الاقتصادي والناتج المحلي.

أعرب الوزير، عن تقديره لدور المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم مصر، باعتبارها أحد شركاء التنمية الاستراتيجيين لمصر، بأكبر محفظة تعاون فى قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والزراعة والصحة والتعليم، موضحًا أننا نتطلع لتعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لاستكشاف المزيد من فرص التجارة البينية، كما نتطلع لتعزيز دور الأكاديمية الإقليمية التي أنشأتها المؤسسة في مصر لدعم التصدير بين الدول الأعضاء.

محمد معيط وزير المالية مناخ الاستثمار مصر القطاع الخاص المحلي السعودية السياسات الاقتصادية المرنة

مواد متعلقة

المالية: آخر فرصة للاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج غدًا

14.2 مليار دولار صافى إيرادات البنوك الخليجية بالربع الرابع من 2023

"الزراعة" تعتمد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية السلام لاستصلاح الأراضي

"الإسكان" تصدر قرارا باعتماد المخطط التفصيلي للمجاورة الثانية بالحي 32 بالعبور الجديدة

24 ساعة حد أقصى.. تحذير من "الضرائب" للممولين بشأن الإيصالات الإلكترونية

"الجمارك" تنشر قرارات مهمة لتنظيم التصدير والاستيراد بالمنافذ الجمركية

قرار لوزارة التضامن.. إضفاء صفة النفع العام على مؤسسات أهلية

قرار باعتماد الوادى الجديد للمخططات التفصيلية ل12 قرية

الأكثر قراءة

القاتل والمحرض ووالده.. قرار عاجل بحق متهمى جريمة طفل شبرا الخيمة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

تحدث عنها الرئيس.. ما هى صناعة "التعهيد" وكيف تحقق آلاف الدولارات من خلالها شهريًا؟

صور "عروسى قنا" ضحيتى انقلاب سيارة الزفاف

مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو مضايقات السياح من المتسولين فى الحسين

ناس واصلة وقتل بالسم.. شائعات قادت رواد على السوشيال ميديا للمحاكمة فى قضية نيرة صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة