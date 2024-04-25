الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"الزراعة" تعتمد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية السلام لاستصلاح الأراضي

وزارة الزراعة واستصلاح
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

نشرت الوقائع الرسمية قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المسجلة بقطاع استصلاح الأراضى  رقم (٦٨٤) بتاريخ 6/9/2009، بشأن ملخص محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية السلام التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنميه الأراضي بمحافظة الجيزة.

ونص قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قطاع استصلاح الأراضى ملخص محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية السلام التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنميه الأراضى - محافظة الجيزة المسجلة بقطاع استصلاح الأراضى تحت رقم (٦٨٤) بتاريخ 6/9/2009 إنه في يوم السبت الموافق 2/3/2024 انعقدت الجمعية العمومية غير العادية انعقادًا قانونيًا صحيحًا وقررت تعديل المواد (1، 2، 5، 35، 53، 63) من النظام الداخلي للجمعية. المادة (1) بعد التعديل: اسم الجمعية: "جمعية السلام التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى وتعمير وتنمية الأراضى بمحافظة الجيزة.

المادة (5) بعد التعديل: الغرض من الجمعية تحسين حالة أعضائها اجتماعيًا واقتصاديًا ولها القيام بشراء الأراضي البور واستصلاحها وتعميرها واستزراعها وتمليكها للأعضاء فى حدود المساحة التى تحصل عليها الجمعية بالإيجار أو التمليك أو إحدى طرق التصرف المعتد بها طبقًا للقوانين واللوائح الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة والأراضى الصحراوية والبور والبحيرات المجففة والتى تقررها الجمعية العمومية العادية بعد التعاقد وبحيث لا تقل عن فدانين للعضو الواحد ولا تزيد عن ٣٠ فدانًا للعضو بجميع جمعيات استصلاح الأراضى أيًا كان موقعها ويظل باقى منطوق المادة كما هي. 

قرار باعتماد الوادى الجديد للمخططات التفصيلية ل12 قرية

المادة (35) بعد التعديل: يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من عدد خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين من تتوافر فيهم شروط العضوية بالاقتراع السري من بين أعضائها لمدة خمس سنوات.

 المادة (53) بعد التعديل: يجوز تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة بأداء مهمة خاصة مقابل حوافز يقررها المجلس مسبقًا ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت أو حوافز وبدلات أو أي مزايا نقدية أو عينية عن (عشرة آلاف جنيه) من كافة وحدات البنيان التعاوني وذلك عن سنه ماليه واحده بما في ذلك حوافز الإنتاج عند توزيع الفائض الذي يصرف لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العمومية طبقًا لنص البند سابعا من المادة (۲۱) من القانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۰ هذا بخلاف جهاز المشروعات الإنتاجية المنصوص عليها من المادة (٢٣) من القانون مصاريف الانتقال وبدلات السفر المقررة وعلى عضو مجلس الإدارة أن يقدم للجهة الإدارية المختصة خلال شهر من انتهاء السنة المالية إقرارًا بمجموع المكافآت التي حصل عليها. وتضع الجمعية العمومية قواعد صرف هذه المكافآت والبدلات للعام التالي ويمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافآت على حضور الجلسات بواقع ٣٠٠ جنيه عن كل جلسة من عضو مجلس الإدارة وبحد أقصى ٢٤ جلسة في العام.

 المادة (63) بعد التعديل: يجوز للعضو أن يتنازل عن أسهمه والأرض المخصصة له إلى عضو آخر أو شخص تتوافر فيه شروط العضوية وقبوله التزامات المتنازل والنظام الداخلي للجمعية على أن يصدر قرار من مجلس إدارة الجمعية بذلك بعد التحقق من توافر شروط العضوية المقررة مع مراعاة الحد الأقصى لما يجب أن يحوزه العضو طبقًا لنص المادة (۱۰) فقرة (٥ب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۰ وقد سجل هذا التعديل بقطاع استصلاح الأراضى تحت رقم (۹۹۰) بتاريخ 10/3/2024.

الوقائع الرسمية وزارة الزراعة استصلاح الأراضي اجتماع الجمعية العمومية قطاع استصلاح الأراضى تنمية الأراضى الجيزة

مواد متعلقة

24 ساعة حد أقصى.. تحذير من "الضرائب" للممولين بشأن الإيصالات الإلكترونية

"الجمارك" تنشر قرارات مهمة لتنظيم التصدير والاستيراد بالمنافذ الجمركية

قرار لوزارة التضامن.. إضفاء صفة النفع العام على مؤسسات أهلية

قرار باعتماد الوادى الجديد للمخططات التفصيلية ل12 قرية

وزارة البيئة تقرر العمل بآليات جديدة بشأن التظلم من التعويضات عن الأضرار البيئية

استثمارات 300 مليون دولار.. تحالف صينى يرغب فى إنشاء مدينة نسجية متكاملة بمصر

الجريدة الرسمية: 5 و6 مايو المقبل إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة شم النسيم وعيد العمال

جمارك مطار الغردقة تضبط تهريب حشيش وماريجوانا

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

قرار عاجل من النيابة العامة بحق مغتصب طفلة مدينة نصر

عاجل.. "اجتياح رفح".. تسارع فى الأحداث بعد موافقة تل أبيب على خطة العملية العسكرية

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

طبيب يدمِّر أنف مريض بالجيزة.. "عمله عاهة مستديمة"

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

محمد العسيري

أمانه عليك أمانة... يا رايح بورسعيد

أحمد الصغير

قميص غزة.. لماذا نشرنا كتاب «الدكتور فضل»؟.. وهل يرد «تجار المقاومة»؟

ماجد حبته

عيد مصر و.. وعيد إسرائيل!

صور

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. إنطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

محطة تل أبيب

المزيد

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح