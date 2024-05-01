"الشيخ" يلتقي رؤساء البورصات العربية وقيادات المؤسسات المالية لبحث التعاون

شارك أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية في فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية لعام 2024 والذي يعتبر أكبر حدث للبورصات والأسواق المالية في الشرق الأوسط واستضافته –هذا العام- بورصة قطر يومي 29 و30 إبريل 2024.

ويعمل المؤتمر على خلق أرضية مشتركة بين أسواق المال العربية وتعزيز التكامل فيما بينها وتسهيل حركة السيولة بين تلك الأسواق، وناقش المؤتمر في نسخته لهذا العام عددا من المواضيع المهمة من بينها تطبيقات الرقمنة والذكاء الاصطناعي في أسواق المال، الاستدامة وممارسات وإفصاحات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وسبل اختصار الفترات الزمنية اللازمة للتسويات، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في إدارة علاقات المستثمرين، والتمويل الإسلامي والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى الأصول الرقمية.

وشارك أحمد الشيخ في اجتماعات الجمعية العامة العادية لاتحاد أسواق المال العربية في دورتها التاسعة والأربعين والتي عقدت يوم 28-إبريل، وكذلك شارك مع العديد من رؤساء البورصات والمؤسسات المالية العربية والدولية في فعاليات قرع الجرس بمناسبة افتتاح المؤتمر.

والتقى رئيس البورصة المصرية على هامش المؤتمر مع عدد من رؤساء البورصات العربية وقيادات المؤسسات المالية لبحث أوجه التعاون المشترك، وكذلك التقى مع ألينا الدمبرجن - رئيسة بورصة كازاخستان والوفد المرافق لها وبحث معها سبل التعاون بين البورصتين، كما عقد –بمشاركة ياسر الألايلي العضو المنتدب لشركة مصر لنشر المعلومات - اجتماعا مع مسئولي ناسداك الشرق الأوسط وأفريقيا وكذلك مع مسئولي مجموعة بورصة لندن وبحث مع الوفدين سبل تطوير البنية الرقمية وتحديث نظم التداول والرقابة في البورصة المصرية.

وفي إطار مشاركة البورصة المصرية في فعاليات المؤتمر، فقد شارك أيمن فاروق طه – مستشار رئيس البورصة (ممثلا عن البورصة المصرية) كمتحدث في حلقة نقاشية حول تفعيل دور علاقات المستثمرين وأحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في ذلك المجال، حيث أوضح الخطوات التي اتخذتها البورصة المصرية لدعم مسئولي علاقات المستثمرين وتفعيل دورهم وإنشاء سجل خاص بهم في البورصة المصرية.