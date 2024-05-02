الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

شراكة استراتيجية بين كونتكت وأوراكل لتعزيز نجاح الأعمال لتقديم خدمات متميزة للعملاء

كونتكت المالية القابضة
" كونتكت المالية القابضة

وقّعت " كونتكت المالية القابضة "، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة أوراكل، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، بهدف تحسين أداء واستقرار وتوسع التطبيقات المهمة لعمليات" كونتكت.

وتعتبر هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها في مقر "كونتكت المالية" بالقاهرة، علامة فارقة في شراكة تمتد لأكثر من 20 عامًا، وتُظهر الألتزام باستغلال تقنيات "أوراكل" لتطوير أعمالها وإحداث الابتكار.

وأصدرت " كونتكت " بيانًا صحفيًا صباح اليوم أكدت فيه علي أنها تولي الأولوية للاستثمارات التكنولوجية، مع التركيز بشكل خاص على حلول " أوراكل "، بما في ذلك حلول قواعد البيانات. 

وكشف البيان أن هذه الاستثمارات الاستراتيجية لا تظهر رؤية " كونتكت " طويلة المدى فقط، بل إنها وضعتها في طليعة عصر الذكاء الاصطناعي من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة لـ "أوراكل". 

وقال البينا، إن "كونتكت" تمكنت من تحسين كفاءة عملياتها وإدارة بياناتها بشكل أفضل وقدمت حلولًا مبتكرة لعملائها، حيث يؤكد هذا الالتزام بالتقدم التكنولوجي على تفاني الشركة  في تقديم خدمات مالية متطورة ويبرز استعدادها لتبني الابتكارات التكنولوجية المستقبلية.

وعقب توقيع الإتفاقية  قال باسل مبارك العضو المنتدب لشركة أوراكل مصر، أن تقنية "أوراكل" والتعاون الثنائي سيساعد "كونتكت المالية القابضة" على دفع الابتكار ونمو الأعمال، وتعزيز كفاءتها التشغيلية وتقديم خدمات متفوقة لعملائها.

ومن جهته؛ قال أحمد عبد الحكيم، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات في "كونتكت المالية القابضة": متحمسون للتعاون مع أوراكل لتحسين بيئة التشغيل لديهم وضمان أعلى مستويات إدارة البيانات مضيفًا أن: قابلية التوسع والأداء، ستلعب تقنية أوراكل وخبرتها دورًا رئيسيًا في دعم نمونا وتقديم خدمات استثنائية لعملائنا.

وأشار السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة: إلى أن التعاون بين "كونتكت وأوراكل" يبرز الأهمية الاستراتيجية للاستفادة من التكنولوجيا لدفع نمو الأعمال، وتقديم قيمة استثنائية للعملاء، وتسلط شراكتنا طويلة الأمد مع "أوراكل" الضوء على رؤيتنا للاستثمارات التكنولوجية، ما يعزز كفاءة عملياتنا ويقوي التزامنا بتقديم خدمات متميزة لعملائنا.

" كونتكت المالية القابضة
كونتكت المالية القابضة الخدمات المالية غير المصرفية اتفاقية شراكة أوراكل مجال التكنولوجيا كونتكت

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