"هيرميس" تتصدر قائمة الشركات الأعلى تداولًا بالبورصة خلال الربع الأول من 2024

احتلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية المركز الأول في قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيم التداولات خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت قيمة تداولات بلغت 91.443 مليار جنيه، لتصل حصتها السوقية إلى ما نسبته 10.8%.

وفي المركز الثاني جاءت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية بعد أن سجلت تداولات بقيمة 66.851 مليار جنيه، وحصلت على حصة سوقية 7.9%، ثم شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيم تداولات 60.334 مليار جنيه مستحوذة على حصة سوقية 7.1%.

وجاءت مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات في المركز الرابع، محققة قيم تداولات 44.897 مليار جنيه بحصة سوقية 5.3%، ثم أرقام لتداول الاوراق المالية شركة مساهمة مصرية بتداولات بلغت 43.947 مليار جنيه بحصة سوقية 5.2%.

وحل الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية في المركز السادس بتداولات 38.299 مليار جنيه، تمثل حصة سوقية 4.5%.

واحتلت إي اف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية المركز السابع في القائمة بقيم تداول 34.857 مليار جنيه، لتستحوذ على حصة سوقية 4.1% من سوق السمسرة، تلتها شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيم تداولات 33.868 مليار جنيه وبحصة سوقية 4%.

وجاءت شركتا أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات، وبايونيرز لتداول الأوراق المالية في المركز التاسع والعاشر بتداولات 31.220 مليار جنيه و30.123 مليار جنيه على الترتيب.