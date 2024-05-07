الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

البورصة تقرر إدراج 6 شركات جديدة 3 منها فى السوق الرئيسية لتعزيز التداول

احمد عبد الرحمن رئيس
احمد عبد الرحمن رئيس البورصة المصرية

قال أحمد عبد الرحمن الشيخ، رئيس البورصة المصرية،  إن الإدارة استقبلت أوراق قيد 6 شركات مقسمة بالتساوي بين 3 شركات بالسوق الرئيسية، ومثلها بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، منها شركة تعمل بقطاع المقاولات ستقدم أوراق الطرح غدا الأربعاء، مضيفًا أن البورصة المصرية في حاجة لزيادة عدد الطروحات خاصة كبيرة الحجم، وذلك لتنشيط أحجام التداول، وزيادة عدد المستثمرين.

وأضاف "الشيخ"، في تصريحات صحفية على هامش إطلاق نظام جديد لتداول شهادات الإيداع الدولية لشركات البورصة، أن إدارة البورصة تعتزم إطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية خلال الربع الحالي، على أن يضم حوالي 40 شركة، مشيرًا إلى أن إدارة البورصة انتهت من كل إجراءات اللازمة لإطلاق سوق المشتقات سواء إجراءات ونظام التداول.

تداول شهادات الإيداع الدولية

والبورصة المصرية كانت لها السبق بين البورصات العربية في تداول شهادات الإيداع الدولية، وكان البنك التجاري الدولي-مصر أول شركة تطرح شهادات إيداع دولية في بورصة لندن عام 1996، وبعد الزخم على شهادات الإيداع بالبورصة تم إجراء تحديث للنظام بالكامل آليا تم تطويره داخليا، بعد التوافق مع أطراف السوق.

وقال إن شهادات الإيداع الدولية لشركات البورصة عادت لمعدلاتها الطبيعية بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، بعد أن شهدت إقبالا قبل القرار.

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