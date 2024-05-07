الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

البورصة تسترد 12 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

البورصة المصرية
البورصة المصرية

استردت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية جزءًا من خسائرها السوقية التي منيت بها خلال الفترة الماضية، بدعم من عمليات شراء قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والمتعاملين الأفراد المصريين، تلك التي قالتها عمليات بيع من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية على أغلبية أسهم السوق.

12 مليار جنيه 

وعوض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء - أولى تعاملات الأسبوع - نحو 12 مليار جنيه من خسائره السابقة، ليغلق عند مستوى ترليون و781 مليار جنيه، وتعاملات جلسة اليوم، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه.

صعود المؤشر الرئيسي 

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 1.21%، ليغلق عند مستوى 26429 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.48%، ليغلق عند مستوى 32159 نقطة، في الوقت الذى صعد فيه مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 1.23% ليغلق عند مستوى 11379 نقطة.

في سياق متصل، ارتفع المؤشر الذى يقيس اداء الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.09%، ليغلق عند مستوى 5859 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" الذى ارتفع بنسبة بلغت 1% ليغلق عند مستوى 8404 نقطة.

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