البنك المركزي يصدر ضوابط التعامل مع شركات نقل الأموال

أصدر البنك المركزي المصري، الضوابط المنظمة لتعامل بنوك الجهاز المصرفي مع شركات نقل الأموال داخل مصر، والتي تتضمن الإجراءات والمعاييرالأمنية والتشغيلية الواجب على البنوك الالتزام بها لدى التعاقد مع الشركات المؤهلة للقيام بخدمات نقل الأموال والخدمات المرتبطة بها مثل العد والفرز وتغذية وصيانة ماكينات الصراف الآلي.

وذكر "المركزي"، في كتاب دوري وجه لرؤساء البنوك، إن إصدار القواعد المنظمة للتعامل مع شركات نقل الأموال يأتي في إطار خطة توحيد آليات نقل الأموال وتطبيق معايير الكفاءة والأمان الخاصة بتلك العملية.

ومنح البنك المركزي المصري البنوك مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع وتطبيق التعليمات، مع موافاته بخطة زمنية محددة التوقيتات للانتهاء من التنفيذ.