بعد موافقة المركزي.. ما هو البنك الرقمي وكيف يعمل؟

قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي إن البنك الرقمي هو مؤسسة مالية تقدم خدماتها عبر الإنترنت والوسائل الرقمية بدلاً من الفروع التقليدية، وفقاً لتعريف البنك المركزي المصري فإن البنك الرقمي هو الذي يقدم خدماته بشكل رئيسي عبر الوسائل الإلكترونية ولا يعتمد بشكل كبير على الفروع الفعلية.

وأضاف الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن البنك الرقمي يعمل عن طريق توفير منصات إلكترونية متطورة تسمح للعملاء بإجراء معاملاتهم المالية بسهولة وأمان. ويمكن للعملاء فتح حسابات، وتلقي ودائع، وإجراء تحويلات مالية، وطلب قروض، وإدارة حساباتهم، والوصول إلى خدمات مصرفية أخرى عبر التطبيقات المصرفية عبر الإنترنت أو التطبيقات الهاتفية الذكية.



ما أهمية البنوك الرقمية في مصر



وأشار أبو الفتوح إلى أن البنوك الرقمية لها أهمية كبيرة في مصر لعدة أسباب، حيث تساهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، خاصة بين الشباب والفئات التي لا تتعامل مع البنوك التقليدية والتي قد تجد صعوبة في الوصول إلى الخدمات التقليدية. وتقدم البنوك الرقمية الخدمات المالية عبر الإنترنت والتطبيقات الرقمية، مما يوفر تجربة أكثر سهولة وسلاسة للعملاء.

وتابع أبو الفتوح: “تمثل البنوك الرقمية منصة لاستخدام التكنولوجيا المالية والابتكار في تطوير الخدمات وتقديم حلول مالية مبتكرة، مما يعزز الابتكار والتنافسية في القطاع المالي، كما تعزز البنوك الرقمية الشمول المالي من خلال توفير الخدمات المالية للفئات التي لا تتعامل مع البنوك والمناطق النائية التي قد لا تتوفر فيها فروع بنكية تقليدية”.

ولفت الخبير المصرفي إلى أن البنوك الرقمية تسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال تمكين الأفراد والشركات من إجراء العمليات المالية عبر الإنترنت وتسهيل الأعمال التجارية الرقمية.

ماذا يضيف البنك الرقمي للقطاع المصرفي في مصر وما هي مميزاته؟



قال الخبير المصرفي إن البنك الرقمي يضيف العديد من الفوائد والمميزات للقطاع المصرفي في مصر، حيث يتيح البنك الرقمي فرصة الوصول إلى الخدمات المصرفية لشرائح أوسع من السكان، بما في ذلك الأفراد الذين يعيشون في المناطق النائية والمحافظات البعيدة. كما يقدم البنك الرقمي تجربة مبسطة ومرنة، حيث يمكن للعملاء إدارة حساباتهم وإجراء عمليات مالية بسهولة من خلال التطبيقات الذكية والمواقع الإلكترونية.

ويتيح البنك الرقمي للمؤسسات المالية تقليل التكاليف الإدارية وتشغيل الفروع البنكية التقليدية، مما يساهم في تحقيق كفاءة أكبر وتوفير المزيد من الوقت والموارد، كما يتم استخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل التشفير والذكاء الصناعي وتحليل البيانات لتوفير خدمات مصرفية مبتكرة وأمنة.