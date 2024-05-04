رئيس هيئة الرقابة المالية يفتتح النسخة الخامسة من ماراثون اتحاد التأمين

افتتح الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، النسخة الخامسة، وممثلو ماراثون الاتحاد المصري للتأمين الذي تم تنظيمه بعنوان: "نجري من أجل صحة أفضل"، وذلك بحضور علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، والدكتور محمد عبدالعزيز مساعد رئيس الهيئة، ومحمد عياد مدير المركز الإعلامي بالهيئة، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة ووزارة المالية وقطاع التأمين المصري.

تفاصيل اللقاء

شهد اللقاء فعاليات متنوعة، جميعها تبعث برسالة تؤكد على الأهمية القصوى لممارسة الرياضة وأثرها المباشر وغير المباشر على الصحة العامة وحماية المواطنين من أخطار الإصابة بالأمراض، وهي الرسالة التي يعمل دومًا اتحاد التأمين تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية على تحقيقها، حيث يؤكد الماراثون على الارتباط الوثيق بين ممارسة الرياضة وكفاءة الصحة العامة وأثرها على قدرات وكفاءات المواطنين بمختلف المناصب بما يسهم في تصميم سياسات تعزز كفاءة الاقتصاد المصري وتحقق التنمية الشاملة.



وتخلل الماراثون مباراة كرة قدم بين فريقي الأهلى والزمالك، انتهت بنتيجة التعادل ٥-٥، بمشاركة الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية وعلاء الزهيري رئيس اتحاد التامين، ومن اللاعبين على سبيل المثال لا الحصر الكباتن ممثلو نادي الأهلي: شريف عبدالمنعم، محمد عمارة، محمد فاروق، هادي خشبة، هشام حنفي، وليد صلاح الدين، ومثل فريق الزمالك الكباتن: هشام يكن، خالد الغندور، جمال حمزة، تامر عبدالحميد.

وقال الدكتور محمد فريد إن تنظيم الماراثون يتزامن مع حدث هام يتوقع أن يُحدث طفرة في نشاط التأمين المصري، وهو موافقة مجلس النواب على قانون التأمين الموحد الذي يتضمن العديد من النقاط الهامة التي تعمل على تنشيط قطاع التأمين والسماح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الأخرى لأول مرة مثل التأمين الزراعية.

وأشاد بمشاركة القادرون باختلاف بالماراثون، واهتمام المنظمين من الاتحاد المصري للتأمين بأن يتضمن برنامج الماراثون فعاليات خاصة لهم، وهو ما يؤكد على دور قطاع التأمين الحيوي تجاه تنمية المجتمع.



ومن جهته؛ وجه علاء الزهيري الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الشباب والرياضة على دعمهم ومشاركتهم في الفعاليات التي ينظمها الاتحاد، كما وجه الشكر لكل المشاركين والجهات الراعية للماراثون.

ولفت إلى أن تنظيم الماراثون يأتي ضمن مساهمات الاتحاد وقطاع التأمين في المسئولية الاجتماعية من خلال التوعية بأهمية رياضة الجري للصحة، ونشر مفهوم البيئة النظيفة، والمشاركة في بناء نظام حياة يعتمد على مجتمع صحي، بينما تساعد ممارسة الأنشطة البدنية بانتظام في تحسين حياة الأشخاص والوقاية من الإصابة بالكثير من الأمراض المزمنة.

كما تم عقد محاضرات توعوية من الجمعية المصرية لأمراض القلب ومؤسسة بهية عن الكشف المبكر لأمراض القلب وسرطان الثدي.