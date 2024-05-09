البورصة تسترد جزءًا من خسائر أمس بمستهل تعاملات اليوم الخميس

استردت مؤشرات البورصة جزءًا من خسائرها السوقية التي منيت بها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بدعم من عمليات شراء استباقية من قبل المتعاملين الأفراد المصريين والعرب على أسهم منتقاة، في الوقت الذي اتجهت فيه تعاملات المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار نحو البيع الواضح.

ارتفاع المؤشرات في مستهل التعاملات

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة لنحو طفيف في مستهل تعاملات اليوم الخميس- آخر تعاملات الأسبوع، حيث صعد المؤشر "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.03%، ليصل إلى مستوى 25997 نقطة، فيما هبط مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07%، ليصل إلى مستوى 31809 نقاط، في الوقت الذى ارتفع فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 11187 نقطة.

وصعد المؤشرالذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.03%، ليصل إلى مستوى 5752 نقطة، ما ساهم في امتداد الصعود للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذي ارتفع بنسبة بلغت 0.01%، ليصل إلى مستوى 8252 نقطة.