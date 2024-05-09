استحداث مادة "أساسيات التكنولوجيا المالية" للتعليم الجامعى لأول مرة فى مصر

أعلنت فينتك إيجيبت التابعة لـلبنك المركزي، عن استحداث مادة "أساسيات التكنولوجيا المالية Fundamentals of FinTech"، ضمن المناهج الدراسية في عدد من الجامعات، وذلك من خلال مبادرة "FinYology"، وبالتعاون مع المعهد المصرفي كشريك استراتيجي.

ومن المقرر تدريس المادة المستحدثة بدءًا من العام الدراسي الحالي في كل من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري "AAST"، وجامعة الجيزة الجديدة "NGU"، والجامعة البريطانية في مصر "BUE" كمرحلة أولى يليها باقي الجامعات تباعًا في مراحل لاحقة.

تفاصيل تدريس أساسيات التكنولوجيا المالية بالجامعات

من جهته؛ صرح المهندس أيمن حسين، وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع تكنولوجيا المعلومات، بأن "تدريس المادة الجديدة يأتي استكمالًا للجهود الحثيثة التي يبذلها البنك المركزي للنهوض بمنظومة التكنولوجيا المالية في مصر، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار، والتي يعد خلق وتطوير الكوادر الشابة إحدى أهم ركائزها".

وأوضح أن مبادرة "FinYology" تم إطلاقها في فبراير 2020 لنشر الثقافة المالية الرقمية بين طلاب الجامعات، لافتًا إلى أن المبادرة يشارك فيها 18 بنكًا من البنوك العاملة في مصر؛ وأكثر من 25 جامعة حكومية وخاصة؛ كما بلغ عدد المشروعات الجامعية ذات الصلة بالتكنولوجيا المالية أكثر من 500 مشروع مقدم من حوالي 7000 طالب جامعي في مختلف التخصصات.

وأعرب الدكتور عبدالعزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، عن سعادته بإنابة البنك المركزي للمعهد في التوسع بتنفيذ مبادرة FinYology – FinTech for Youth، من خلال إدراج مقرر جديد ومتكامل حول مبادئ التكنولوجيا المالية ليتم تدريسه للطلاب في الكليات ذات الصلة بالجامعات المصرية.

وأضاف أن "هذه الخطوة تتماشي مع استراتيجية المعهد لإعداد الطلاب والخريجين الجدد وتزويدهم بالمهارات والإمكانيات اللازمة لسوق العمل، وللبدء في مشروعات واعدة تفيد الاقتصاد القومي، الأمر الذي لن يتم إلا بتسليط الضوء على أحدث التطبيقات والفرص التي تتيحها التكنولوجيا المالية في مجالات وآليات العمل المختلفة".

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إعداد المحتوى العلمي الخاص بمادة "أساسيات التكنولوجيا المالية" بمعرفة معهد لندن للأعمال المصرفية والمالية "The London Institute of Banking & Finance-LIBF"، والذي يتمتع بخبرة كبيرة تصل إلى نحو 140 عامًا في مجال بناء القدرات في مجال الأعمال المصرفية والتمويل؛ وتطوير وتقديم المناهج التعليمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية في أكثر من 120 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث جاء ذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعها البنك المركزي المصري مع المعهد في يوليو الماضي خلال فعاليات مؤتمر سيملس شمال إفريقيا "Seamless North Africa 2023"، وتتضمن تقديم دورات تدريبية وورش عمل وبرامج تعليمية وتأهيلية، مصممة وموجهة خصيصًا لدعم وتعزيز كوادر التكنولوجيا المالية بالسوق المصرية، سواء من العاملين بالقطاع المصرفي أو الخريجين أو طلاب المدارس والجامعات.