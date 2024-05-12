صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

صعدت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية بنحو واضح، لدى مستهل تعاملات الأسبوع– اليوم الأحد- بدعم من عمليات شراء قوية قامت بتنفيذها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والمتعاملين الأفراد العرب، تلك التي قابلتها عمليات بيع من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية والمتعاملين الأفراد المصريين على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.94%، ليصل إلى مستوى 26247 نقطة، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 1.03%، ليصل إلى مستوى 32164 نقطة، في الوقت الذى ارتفع فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 1.04%، ليصل إلى مستوى 11308 نقاط.

من ناحية أخرى، ارتفع المؤشر الذى يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.46%، ليصل إلى مستوى 5784 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذى ارتفع بنسبة بلغت 0.56% ليصل إلى مستوى 8300 نقطة.