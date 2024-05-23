بعد تجديد مساجد آل البيت.. عون القدومي يدعو صوفية العالم لزيارة مصر

طالب الداعية الصوفي الأردني عون القدومي، رئيس معهد المعراج للدراسات الشرعية والصوفية، من مريدى التصوف فى العالم الإسلامى، لزيارة مصر، وذلك بعد تجديد وإفتتاح مساجد وأضرحة الصالحين وآل البيت بها، حيث تم مؤخرًا تجديد وإفتتاح مسجد السيدة زينب رضى الله عنها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إضافة إلى افتتاح مسجد وضريح الإمام الحسين رضوان الله عليه.

وقال " القدومى " فى تصريحات له على هامش مشاركته في احتفالية مؤسسة القبة الخضراء للتصوف ببنى سويف: لقد قضينا ليلة مباركة ميمونة في محافظة بني سويف، وهي أولى محافظات صعيد مصر، في ضيافة أخي الحبيب الشيخ جابر البغدادي والمباركين معه في مؤسسة القبة الخضراء.. وافتتاح المعهد الشرعي في المؤسسة، وحضور مجلس ليلة الأربعاء في معاني ودلالات الحج وصلته بعالم الذر ويوم أخذ العهود على أرواح بني آدم.. ومقصود هذه العبادة على المستوى الفردي والجمعي في الأمة المحمدية ".

وأضاف "عونى القدومى": " ثم الإنتقال إلى مبنى الضيافة في شرق النيل من بني سويف، وتعد هذه المدينة الجديدة، وحضر فيها نخبة من الأحباب من اليمن والعراق والشام والأردن والبحرين والسعودية، حيث أكرمني الأحبة في المؤسسة بدرع تكريمي ووسام تشريفي في خدمة الدعوة المحمدية".

وتابع:"أختتم هذه الجولة المباركة بزيارة السيدة حورية زينب الصغرى بنت سيدنا الحسين، وما شاء الله حيثما نزل الإنسان في مصر المحروسة المأنوسة يجد مشاهد أهل البيت الطاهرين والورثة المحمديين من الصالحين والمباركين، والحمد لله على نعمة التواصل والتآزر في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم".

ودعا الشيخ عونى القدومى الله تعالى، بأن يحفظ الله مصر وأهلها والديار الأردنية وجميع بلاد المسلمين وأن يعجل الله بالفرج عن غزة والسودان، وقال: نجدد النية في إحياء الدين كله في العالم كله إلى قيام الساعة.