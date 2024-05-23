اختيار هشام الجمل رئيسا لقسم القانون العام بكلية الشريعة بطنطا

أصدر الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور هشام مصطفى محمد سالم الجمل، الأستاذ المساعد بقسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا؛ للقيام بعمل رئيس القسم.

هشام الجمل رئيس قسم القانون العام بكلية الشريعة

نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع إمتحانات الجامعة لفرع البنات

في سياق آخر، وفي إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع أعمال الامتحانات بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وفي ضوء إشراف الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة؛ واصل الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، جولاته المستمرة لمتابعة سير العمل داخل لجان الامتحانات بكلية طب البنات بالقاهرة.

وخلال الجولة قام نائب رئيس الجامعة بتفقد لجان امتحانات الفرقة الخامسة مادة "طب الطوارئ"، وتأكده من وجود الإشراف الطبي على مدار الساعة، واطمأن على مستوى الأسئلة في حضور رئيس قسم طب الطوارئ والحالات الحرجة، الدكتورة سعاد عبد العال.