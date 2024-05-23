الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اختيار هشام الجمل رئيسا لقسم القانون العام بكلية الشريعة بطنطا

هشام الجمل رئيس قسم
هشام الجمل رئيس قسم القانون العام بكلية الشريعة

أصدر الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس  جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور هشام مصطفى محمد سالم الجمل، الأستاذ المساعد بقسم القانون العام  بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا؛ للقيام بعمل رئيس القسم.

هشام الجمل رئيس قسم القانون العام بكلية الشريعة 

نائب جامعة الأزهر يتابع لجان الامتحانات بكليتيِّ الصيدلة وطب الأسنان بأسيوط

نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع إمتحانات الجامعة لفرع البنات 

في سياق آخر، وفي إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع أعمال الامتحانات بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وفي ضوء إشراف الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة؛ واصل الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، جولاته المستمرة لمتابعة سير العمل داخل لجان الامتحانات بكلية طب البنات بالقاهرة.

وخلال الجولة قام نائب رئيس الجامعة بتفقد لجان امتحانات الفرقة الخامسة مادة "طب الطوارئ"، وتأكده من وجود الإشراف الطبي على مدار الساعة، واطمأن على مستوى الأسئلة في حضور رئيس قسم طب الطوارئ والحالات الحرجة، الدكتورة سعاد عبد العال.

اختيار هشام الجمل رئيسا قسم القانو العام كلية الشريعة

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