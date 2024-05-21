الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة الأزهر يهنئ طالبة دراسات دمنهور لفوزها بالمركز الثاني في حفظ القرآن الكريم بالسنغال

الطالبة ايمان رمضان
الطالبة ايمان رمضان تفوز فى مسابقة القرآن الكريم

قدم فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، التهنئة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات دمنهور ولأسرة الطالبة إيمان رمضان؛ لفوزها بالمركز الثاني في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم التي عقدت في السنغال، ووجه فضيلته بتكريم الطالبة داخل الكلية؛ تقديرًا لتميزها في حفظ القرآن الكريم.

من جانبها، أكدت الدكتورة نادية الحناوي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، أن الكلية تعتز بالطالبات اللائي يحافظن على التفوق والتميز العلمي، مشيرة إلى أن الطالبة إيمان رمضان الرشيدي، مقيدة بالفرقة الثانية شعبة الشريعة الإسلامية ومجازة بالقراءات السبع، وقد تمكنت من المنافسة والحصول على  المركز الثاني على مستوى العالم في مسابقة الشيخ إبراهيم نياس الدولية للقرآن الكريم التي أقيمت في دولة السنغال، وتقديرًا لهذا التميز فقد رؤي  تكريمها في مجلس الكلية بحضور العميدة، والدكتور كمال العبد، وكيل الكلية، والسادة أعضاء هيئة التدريس.

رئيس جامعة الأزهر يهنيء طالبة دراسات دمنهور فوزها المركز الثاني

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