الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نجلاء الوكيل رئيسًا لقسم طب الفم وأمراض اللثة بـ"طب الأزهر"

اختيار نجلاء الوكيل
اختيار نجلاء الوكيل رئيسًا لقسم طب الفم وأمراض اللثة بالازهر

أصدر فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتورة نجلاء محمد عبدالسلام الوكيل، الأستاذ بقسم طب الفم وأمراض اللثة بكلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة للقيام بعمل رئيس القسم.

كما أصدر داود، قرارًا بتكليف الدكتور محمد عبدالعزيز عبدالعزيز عبدالحميد، الأستاذ بقسم الأدب والنقد بكلية اللغة العربية بالمنصورة؛ للقيام بعمل رئيس القسم.

كما تم تكليف الدكتور خالد عبدالرحمن إبراهيم إبراهيم، الأستاذ المساعد بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين والدعوة بطنطا؛ للقيام بعمل رئيس القسم.

اختيار نجلاء الوكيل رئيسا قسم الفم أمراض اللثة جامعة الأزهر

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