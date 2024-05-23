نجلاء الوكيل رئيسًا لقسم طب الفم وأمراض اللثة بـ"طب الأزهر"

أصدر فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتورة نجلاء محمد عبدالسلام الوكيل، الأستاذ بقسم طب الفم وأمراض اللثة بكلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة للقيام بعمل رئيس القسم.

كما أصدر داود، قرارًا بتكليف الدكتور محمد عبدالعزيز عبدالعزيز عبدالحميد، الأستاذ بقسم الأدب والنقد بكلية اللغة العربية بالمنصورة؛ للقيام بعمل رئيس القسم.

كما تم تكليف الدكتور خالد عبدالرحمن إبراهيم إبراهيم، الأستاذ المساعد بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين والدعوة بطنطا؛ للقيام بعمل رئيس القسم.