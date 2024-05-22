الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العد التنازلى لعيد الأضحى وعدد أيام الإجازة به

عيد الأضحى
عيد الأضحى

اقترب العد التنازلى لعيد الأضحى المبارك، حيث باتت أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك 2024، حيث تشير الحسابات الفلكية التي أعدها مركز الفلك الدولي، أنه سيحدث الاقتران المركزي (المحاق المركزي) لهلال شهر ذي الحجة يوم الخميس 06 يونيو 2024 الساعة 12:38 بالتوقيت العالمي، الأمر الذى يجعلنا نقترب أكثر فأكثر من قدوم عيد الأضحى المبارك.

 

موعد عيد الأضحى 2024

 

ومع اقتراب العد التنازلى لعيد الأضحى، يمكن رؤية الهلال يوم الخميس 06 يونيو 2024، على أن  يكون غرة شهر ذو الحجة 1445هـ فلكيًا يوم الجمعة 7 يونيو 2024، وتكون وقفة عرفات لعام 1445هـ فلكيًا يوم السبت 2024/6/15م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1455هـ فلكيًا يوم الأحد 16 يونيو 2024.

 

موعد عيد الأضحى 2024 في مصر والإجازات المتبقية في 2024

الحكومة: قرار رئاسى بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى

عدد أيام إجازة عيد الأضحى للموظفين 

 

موعد إجازة عيد الأضحي المبارك 2024، والتي ستصل لـ5 أيام من يوم الأحد إلى الخميس، من المواضيع التي يتزايد عليها البحث حيث تأتي أيام إجازة عيد الأضحى وفقًا للتواريخ الآتية:

 

- الأحد الموافق 16 يونيو 2024.

 

- الاثنين الموافق 17 يونيو 2024

 

- الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024.

 

-الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024.

 

- الخميس الموافق 20 يونيو 2024.

 

ومع اقتراب العد التنازلى لعيد الأضحى، من المقرر أن يُصدر رئيس الوزراء قرارًا رسميًا في الجريدة الرسمية، بموعد إجازة عيد الأضحى 2024، عقب إعلان دار الإفتاء المصرية غرة شهر ذي الحجة 1445 هـ.

ويحصل الموظفون خلال شهر يونيو على 9 إجازات متتالية بالتزامن مع إجازةعيد الأضحى 2024، حيث يسبق موعد إجازة عيد الأضحى 2024 (التي تبدأ الأحد وتنتهي الخميس) يوما الجمعة والسبت (الإجازة الأسبوعية) ويليها يوما جمعة وسبت (إجازة أسبوعية).

موعد عيد الأضحى 2024 في مصر والإجازات المتبقية في 2024

 

ما هى أماكن استطلاع هلال ذي الحجة بمصر؟

 

فيما يتساءل الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية عن أماكن استطلاع هلال ذي الحجة بمصر، التي حددتها دار الإفتاء المصرية على أن يكون استطلاع الهلال لمدة 3 أيام حتى يتم ثبوت الرؤية، ومن أهم مناطق الاستطلاع ما يلي صحراء الوادي الجديد ومرصد القطامية وجبال سانت كاترين ومرسى مطروح.

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