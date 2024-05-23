الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصطفى شعبان رئيسًا لقسم التفسير بـ"أصول الدين" بجامعة الأزهر

د. مصطفى شعبان رئيسًا
د. مصطفى شعبان رئيسًا لقسم التفسير بجامعة الأزهر

أصدر فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور مصطفى شعبان البسيوني، الأستاذ المساعد بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين والدعوة المنوفية؛ للقيام بعمل رئيس القسم.

كما أصدر قرارًا بتكليف الدكتورة نجلاء محمد عبد السلام الوكيل، الأستاذ بقسم طب الفم وأمراض اللثة بكلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة للقيام بعمل رئيس القسم.

وأصدر أيضًا قرارًا بتكليف الدكتور محمد عبدالعزيز عبدالعزيز عبدالحميد، الأستاذ بقسم الأدب والنقد بكلية اللغة العربية بالمنصورة؛ للقيام بعمل رئيس القسم، وتكليف الدكتور خالد عبدالرحمن إبراهيم إبراهيم، الأستاذ المساعد بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين والدعوة بطنطا؛ للقيام بعمل رئيس القسم.

نائب جامعة الأزهر يتابع لجان الامتحانات بكليتيِّ الصيدلة وطب الأسنان بأسيوط

نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع سير الامتحانات

في سياق آخر، وفي إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع أعمال الامتحانات بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وفي ضوء إشراف الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، واصل الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، جولاته المستمرة لمتابعة سير العمل داخل لجان الامتحانات بكلية طب البنات بالقاهرة.

وخلال الجولة، تفقد نائب رئيس الجامعة لجان امتحانات الفرقة الخامسة مادة طب الطوارئ، وتأكده من وجود الإشراف الطبي على مدار الساعة، واطمأن على مستوى الأسئلة في حضور رئيس قسم طب الطوارئ والحالات الحرجة، الدكتورة سعاد عبدالعال.

من ناحية أخرى، قام نائب رئيس الجامعة لفرع البنات بحضور اجتماع مجلس الكلية، وأشاد بما تحقق في الكلية من إنجازات بداية من كونها أول كلية طب في جامعة الأزهر تحصل على شهادة الاعتماد من هيئة ضمان الجودة عام 2014م، وأيضًا كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة تجديد الاعتماد عام 2019م، وثمن نائب رئيس الجامعة جهود الكلية الرامية إلى الحصول على شهادة تجديد الاعتماد للمرة الثانية، وقدم التحية لعمداء كلية طب البنات السابقين؛ لجهودهم المخلصة في سبيل تقدم الكلية.

اختيار مصطفي شعبان رئيسا قسم التفسير أصول الدين جامعة الأزهر

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