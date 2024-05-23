الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سهير ياسين رئيسًا لقسم التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر بالإسكندرية

سهير ياسين رئيسًا
سهير ياسين رئيسًا لقسم التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر

أصدر الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتورة سهير ياسين أحمد قنديل، الأستاذ المتفرغ بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية؛ للقيام بعمل رئيس القسم.

فى سياق متصل، أصدر رئيس جامعة الأزهر قرارًا بتكليف الدكتورة هاجر محمود عبدالعزيز سالم، الأستاذ المساعد بقسم أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق؛ للقيام بعمل رئيس القسم.

نائب جامعة الأزهر يتابع لجان الامتحانات بكليتيِّ الصيدلة وطب الأسنان بأسيوط

في السياق، أصدر داود، قرارًا بتكليف الدكتور مصطفى شعبان البسيوني، الأستاذ المساعد بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية؛ للقيام بعمل رئيس القسم، وكذلك قرارًا بتكليف الدكتورة نجلاء محمد عبدالسلام الوكيل، الأستاذ بقسم طب الفم وأمراض اللثة بكلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة للقيام بعمل رئيس القسم.

تكليف محمد عبدالعزيز برئاسة قسم الأدب والنقد بجامعة الأزهر 

وأصدر أيضًا قرارًا بتكليف الدكتور محمد عبدالعزيز عبدالعزيز عبدالحميد، الأستاذ بقسم الأدب والنقد بكلية اللغة العربية بالمنصورة؛ للقيام بعمل رئيس القسم، وتكليف الدكتور خالد عبدالرحمن إبراهيم إبراهيم، الأستاذ المساعد بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين والدعوة بطنطا؛ للقيام بعمل رئيس القسم.

نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع سير الامتحانات

في سياق آخر، وفى إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع أعمال الامتحانات بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وفي ضوء إشراف الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، واصل الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، جولاته المستمرة لمتابعة سير العمل داخل لجان الامتحانات بكلية طب البنات بالقاهرة.

وخلال الجولة، تفقد نائب رئيس الجامعة لجان امتحانات الفرقة الخامسة مادة «طب الطوارئ»، وتأكده من وجود الإشراف الطبي على مدار الساعة، واطمأن على مستوى الأسئلة في حضور رئيس قسم طب الطوارئ والحالات الحرجة الدكتورة سعاد عبدالعال.

سهير ياسين رئيسا قسم التفسير علوم القرآن جامعة الأزهر

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