هاجر سالم رئيسًا لقسم أصول الفقه بجامعة الأزهر بالزقازيق

أصدر فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتورة هاجر محمود عبدالعزيز سالم، الأستاذ المساعد بقسم أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق؛ للقيام بعمل رئيس القسم.

في السياق، أصدر داود، قرارًا بتكليف الدكتور مصطفى شعبان البسيوني، الأستاذ المساعد بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين والدعوة المنوفية؛ للقيام بعمل رئيس القسم، وكذلك قرار بتكليف الدكتورة نجلاء محمد عبدالسلام الوكيل، الأستاذ بقسم طب الفم وأمراض اللثة بكلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة للقيام بعمل رئيس القسم.

وأصدر أيضًا قرارًا بتكليف الدكتور محمد عبدالعزيز عبدالعزيز عبدالحميد، الأستاذ بقسم الأدب والنقد بكلية اللغة العربية بالمنصورة؛ للقيام بعمل رئيس القسم، وتكليف الدكتور خالد عبدالرحمن إبراهيم، الأستاذ المساعد بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين والدعوة بطنطا؛ للقيام بعمل رئيس القسم.