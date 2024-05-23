الأنبا بولا يترأس احتفال كنيسة الانبا باخوم بفاقوس بعيد نياحة الشفيع

ترأس الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، احتفال كنيسة الانبا باخوم بفاقوس، بعيد نياحة شفيع الكنيسة، القديس الأنبا باخوميوس، آبا الشركة الرهبانية.

كما احتفل بعيد القديسة ريتا، شفيعة الحالات المستعصية، بمشاركة القمص أغاثون خير، وكيل المطرانية، والأب أندراوس ثابت، راعي الكنيسة، والأب بشاي إسحق، راعي كنيسة السيدة العذراء، بالقنطرة غرب.

شارك أيضًا الأب يوسف كمال، راعي كنيسة يسوع الملك، بالمنصورة، والأب بيشوي كامل، راعي كنيسة القديس يوسف، بالزقازيق، والأب جوزيف زكريا، راعي كنيسة السيدة العذراء، بالعاشر من رمضان، والأب جوفاني قاصد، نائب راعي كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية، بالإضافة إلى الشماس أنطوان عياد.

تضمن الاحتفال أيضًا سيامة عدد من شمامسة الكنيسة، بيد الأب المطران، الذي ألقى عظة الذبيحة الإلهية حول "حياة الأنبا باخوم آبا الشركة الرهبانية".

كذلك، تمت ممارسة طقوس تطييب رفات القديس الأنبا باخوم، والقديسة ريتا، كما قدم كورال الرعية عددًا من الترانيم الروحية. واختتم اليوم بالاحتفال بالذكرى الأولى للسيامة الأسقفية لنيافة الأنبا بولا.

في سياق متصل بالكنيسة الكاثوليكية،ترأس مساء أمس، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس عيد القديسة ريتا، شفيعة الحالات المستعصية، وذلك بكنيسة العذراء سيدة الكرمل للآباء الفرنسيسكان، ببولاق أبوالعلا.



شارك في الصلاة القمص بيشوي فوزي، الوكيل البطريركي، والأب فريد كمال الفرنسيسكاني، راعي الكنيسة، والإكسرخوس جورج بنا، راعي كنيسة سيدة البشارة للروم الملكيين الكاثوليك، بشبرا، والوكيل البطريركي بالسودان، كما شارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، ومحبو القديسة ريتا.



بدأ الاحتفال بتقديم بعض الطلبات الخاصة. وفي كلمة العظة، هنأ الأب البطريرك الحاضرين بعيدي القيامة المجيد، والقديسة ريتا، ثم تحدث حول القديسة ريتا، التي عاشت القداسة في حياتها، مؤكدًا إننا جميعًا مدعوون لنكون قديسين.