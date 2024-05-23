بعد الإعلان عن أول بنك رقمي مصري.. معلومات مهمة عن البنوك الرقمية

أصدر البنك المركزي المصري قرارا بالموافقة على منح شركة مصر للابتكار الرقمي بإطلاق أول بنك رقمي تحت اسم onebank "وان بنك" ويكون تابع لإدارة بنك مصر، وبذلك سيكون هو أول بنك رقمي في مصر يحصل على الموافقة من البنك المركزي المصري.

في عالم اليوم سريع الخطى، الراحة هي المفتاح، ويعتمد الكثيرون منا على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر في المهام اليومية.

الآن، قد تتساءل ما هو البنك الرقمي، وكيف يضاهي البنك التقليدي؟، وهذا ما ستتحدث عن الدستور في التقرير التالي حسب موقع صحيفة "botrs" الأمريكية.

ما هو البنك الرقمي؟

البنك الرقمي هو بنك مرخص يقدم الخدمات المصرفية لعملائه عبر الإنترنت بالكامل تسمح هذه البنوك لعملائها بالوصول إلى أموالهم وإجراء التحويلات وتنفيذ العديد من الأنشطة المصرفية القياسية الأخرى عبر الإنترنت بدلًا من موقع البنك الفعلي.

فوائد الخدمات المصرفية الرقمية:

هناك ثلاث فوائد أساسية للخدمات المصرفية الرقمية للعميل:

1. الراحة:

مع الخدمات المصرفية الرقمية، يمكنك التعامل مع جميع احتياجاتك المصرفية ببضع الضغط على الأزرار فقط من خلال هاتفك المحمول.

2. ميزات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول:

مع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، يمكنك إكمال معظم المهام المصرفية اليومية مباشرة من هاتفك المحمول أو جهاز الكمبيوتر ويمكنك الوصول إلى حساباتك، وتحويل الأموال، ودفع الفواتير، وأنت مرتاح في منزلك دون الحاجة إلى الذهاب الى البنك.

3. الأمن السيبراني:

الأمن السيبراني هو الأولوية القصوى لعملاء الخدمات المصرفية الرقمية حيث توفر الخدمات المصرفية الرقمية سهولة الوصول إلى احتياطات الأمان الإضافية مثل المصادقة متعددة العوامل للحفاظ على أمان معلوماتك.

أفضل 10 بنوك رقمية من حيث إجمالي التمويل في جميع أنحاء العالم:

10. ب نك current:

تقدم شركة Current، ومقرها نيويورك، خدمات مصرفية عبر الهاتف المحمول للمستهلكين من خلال البنك الشريك لها، Choice Financial Group مع عدم وجود فروع فعلية، ويعد Current أحد البنوك الرقمية الرائدة في الولايات المتحدة بإجمالي تمويل قدره 402.4 مليون دولار أمريكي وأكثر من 4 ملايين حساب اعتبارًا من ديسمبر 2023، وشعاره هو خدمة احتياجات الأمريكيين الذين يعملون على خلق مستقبل أفضل لهم.

بنك ستارلينج:

أول بنك أسسته امرأة في المملكة المتحدة البريطانية، وشهد بنك ستارلينج ارتفاعًا سريعًا منذ تأسيسه في عام 2014، ويقدم بنك ستارلينج حسابات جارية شخصية، وحسابات مشتركة، وحسابات تجارية، وحسابات باليورو، ظت بدون فروع طوال السنوات الماضية حتى الآن، وبه أكثر من 3 مليون حساب عميل وتمويل قدره 710.3 مليون دولار أمريكي.

بنك أتوم:

Atom Ban

أتوم بنك هو بنك تم تصميمه حصريًا للهواتف المحمولة، ويعتبر أول بنك رقمي تم تأسيسه في المملكة المتحدة، وأول بنك يحصل على ترخيص تنظيمي كامل في المملكة المتحدة، أسسه المؤسس المشارك لـ Metro Bank أنتوني طومسون، والرئيس التنفيذي السابق لشركة First Direct مارك مولين، وقد حققت التكنولوجيا المالية تمويلًا بقيمة 574 مليون جنيه إسترليني أي 732 مليون دولار أمريكي منذ تأسيسها، وتعمل خدماته على تقديم القروض العقارية وحسابات التوفير، إلى جانب القروض المضمونة للشركات الصغيرة.

بنك فارو:

بنك رقمي يقدم خدمات مصرفية متميزة جمع Varo Bank مبلغ 992.4 مليون دولار أمريكي على مدى سبع جولات، ويتلقى استثمارات من شركاء استراتيجيين ويعمل على الوصول النقدي السريع والمدخرات ذات العائد المرتفع ومنتجات أدوات الادخار التلقائية إلى العملاء.

بنك مونزو:

يعد Monzo ومقره المملكة المتحدة ثاني أكبر بنك رقمي فقط في المملكة المتحدة من حيث إجمالي التمويل تأسس Monzo في عام 2015 كتطبيق للهاتف المحمول وبطاقة خصم مسبقة الدفع، وتمكن من تقديم أول حساب جاري كامل في عام 2017، عندما تم رفع قيود الترخيص المصرفي في المملكة المتحدة، وأصبح لدى Monzo اليوم أكثر من 7.4 مليون عميل.

بنك N26:

تأسس بنك neobank N26 الألماني في عام 2013 على يد فالنتين ستالف وماكسيميليان تاينتال وأطلقت N26 منتجها الأول في عام 2015، واليوم أصبح لدى N26 أكثر من 7 ملايين عميل في 25 سوقًا مختلفة، بما في ذلك موطنها الأصلي برلين وبرشلونة ومدريد وفيينا وميلانو وساو باولو وباريس.

بنك N26 حائز على ترخيص مصرفي أوروبي كامل، من التكنولوجيا للحفاظ على شبكته الخالية من الفروع، مع توفر تطبيقها على Android وiOS ويعد N26 واحدًا من أكثر البنوك الجديدة تمويلًا جيدًا في أوروبا.

بنك Revolut:

يعد بنك Revolut، إجمالي تمويله قدره 1.7 مليار دولار أمريكي، وهو البنك الرقمي الوحيد الأفضل تمويلًا في المملكة المتحدة، تأسس Revolut في عام 2015 على يد نيكولاي ستورونسكي وفلاد ياتسينكو، ويقدم حسابات لصرف العملات وبطاقات الخصم والسيارات الافتراضية وApple Pay وتداول الأسهم والعملات المشفرة.

بنك Chime:

يعد بنك Chime واحد من أسرع شركات التكنولوجيا المالية نموًا في الولايات المتحدة، وقد جمعت تمويلًا بقيمة 2.3 مليار دولار أمريكي منذ تأسيسه، ومن خلال اعتماد نموه على على الأعضاء، تعاون Chime مع البنوك الإقليمية لتصميم المنتجات المالية التي تركز على العملاء خارج امريكا.

2. بنك صوفي:

بنك SoFi بنك تركي، استفاد مؤسسوه من التكنولوجيا لتوفير المنتجات المالية التي تساعد العملاء على الادخار والاستثمار وحماية أموالهم بشكل أفضل كان يعمل في الأصل باستخدام نموذج الإقراض الممول من الخريجين الذي يربط الطلاب والخريجين الجدد بالمستثمرين، حول SoFi نهجها إلى نموذج الاكتتاب غير التقليدي الذي يركز على إقراض العملاء بالمسؤولين الحكوميين والوزارات، اليوم يقدم SoFi حسابات جارية لإدارة النقد ومنصات استثمار بما في ذلك الخدمات الاستشارية وخيارات الوساطة وحصل مؤخرًا على تمويل إجمالي بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي من OCC لميثاق البنك الوطني، بعد اندماجه مع شركة SPAC لطرح أسهمها للاكتتاب العام بتقييم 9 مليارات دولار أمريكي في عام 2023.

بنك Nubank:

يتصدر بنك Nubank قائمة البنوك الرقمية من حيث إجمالي التمويل، حيث حقق استثمارات بقيمة 4.1 مليار دولار أمريكي منذ تأسيسه في عام 2013، من خلال مهمة محاربة التعقيد وتمكين الأشخاص من التحكم بشكل أفضل في شؤونهم المالية، يسير Nubank على طريق إحداث ثورة في الخدمات المالية في أمريكا اللاتينية حيث تعمل التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء البرازيل والمكسيك وكولومبيا، وتخدم حاليًا أكثر من 70 مليون عميل، وتستفيد من التكنولوجيا والتعلم الآلي في ممارسات الأعمال المبتكرة وإنشاء حلول مالية جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، وبفضل جهوده في تعزيز الشمول المالي في الأسواق التي تعاني تقليديًا من نقص الخدمات، تم تصنيف Nubank كأفضل بنك في البرازيل من قبل مجلة Forbes.