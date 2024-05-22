الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ50 مليار جنيه

البنك المركزى
البنك المركزى

يطرح البنك المركزي، غدًا الخميس 23 مايو 2024، أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية.

تفاصيل طرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه

ويشمل الطرح عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 182يومًا، والثاني بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 364 يومًا، ويتم استحقاق الطرح الأول البالغة قيمته 25 مليارًا في 26- 11- 2024، واستحقاق طرح الثاني بقيمة 25 مليار جنيه في 27- 5 -2025.

طرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه الأحد

كما يطرح البنك المركزي، الأحد المقبل 26 مايو، أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية.

ويشمل الطرح عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغة قيمته 30 مليارًا في 27- 8- 2024، واستحقاق طرح الثاني بقيمة 30 مليار جنيه في 25- 2 -2025.

طرح دورى

يطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي: "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023/ 2024.

وقرر البنك المركزي رفع الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه يوميًا ونحو 30 ألف جنيه ماكينات الصراف الآلى.


كما قرر البنك المركزي في 6 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة الرئيسية 600 نقطة أساس بنسبة 6% مع تحرير سعر الصرف وفق آليات السوق.

البنك المركزي المصري يطرح 50 مليار جنيه وزارة المالية تفاصيل طرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه طرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه الأحد مسئولو الطرح

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