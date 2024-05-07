الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

الاتصالات: 601% ارتفاعًا فى مؤشر القطاع بالبورصة خلال فبراير الماضى

البورصة
البورصة

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات، الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، أن مؤشر قطاع الاتصالات في البورصة المصرية سجل نحو 2423 نقطة خلال فبراير 2024، مقارنة بنحو 1822 نقطة عن نفس الفترة 2023، بمعدل نمو سنوي بلغ 403 %، وشهري 601%، بعد أن سجل في يناير السابق عليه نحو 2020 نقطة.

ارتفاع 601 % بمؤشر القطاع بالبورصة خلال فبراير الماضي 

وأشار التقرير، حصلت الدستور على نسخة منه، إلى أن المؤشر يتضمن 5 شركات هى: "المصرية للاتصالات وراية لخدمات الاتصالات وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية والمصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي".

الأسهم تسترد نحو 12 مليار جنيه في تداولات الثلاثاء

في السياق، أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الأسبوع بعد العودة من إجازة عيد العمل وشم النسيم، باسترداد الأسهم ومؤشراتها جزءًا من خسائرها السوقية التي منيت بها خلال الفترة الماضية، بدعم من عمليات شراء قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والمتعاملين الأفراد المصريين، تلك التي قالتها عمليات بيع من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية على أغلبية أسهم السوق.

كما عوض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بختام تعاملات، الثلاثاء، أولى تعاملات الأسبوع - نحو 12 مليار جنيه من خسائره السابقة، ليغلق عند مستوى ترليون و781 مليار جنيه، وتعاملات جلسة اليوم، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 1.21%، ليغلق عند مستوى 26429 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.48%، ليغلق عند مستوى 32159 نقطة، في الوقت الذى صعد فيه مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 1.23% ليغلق عند مستوى 11379 نقطة.

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