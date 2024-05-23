بعد التحسن الاقتصادى.. "المركزى" يحسم مصير الفائدة اليوم وسط توقعات بالتثبيت

يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماع لجنة السياسات النقدية المسئولة عن تحديد سعر الفائدة لاتخاذ قرار حاسم بشأن أسعار الفائدة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تشهدها مصر.

ويمثل الاجتماع الثالث للجنة السياسات النقدية هذا العام أهمية كبيرة في ظل ترقب لما سيحدث في أسعار الفائدة بعد رفعها بقيمة 8% خلال الاجتماعين الأول والثاني خلال فبراير ومارس الماضيين بنسبة 2% و6% على التوالي.

توقعات بتثبيت سعر الفائدة

وتوقع خبراء مصرفيون قيام البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقرر له اليوم الخميس 23 مايو، وهذا بسبب تراجع التضخم وحدوث استقرار سعر الصرف وتحسن لمؤشرات الاقتصاد المصري.

وتوقع الخبير المصرفي محمد عبدالعال أن لجنة السياسات النقدية تتجه إلى تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع الخميس بعد القادم بهدف التقاط الأنفاس بعد الزيادة الأخيرة يوم 6 مارس بواقع 600 نقطة أساس 6% مشيرا إلى تراجع معدلات التضخم تدفع الي هذا الاتجاه في الوقت الحالي.

مواعيد اجتماعات البنك المركزى المتبقية خلال 2024

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية الاجتماع الرابع يوم الخميس 18 يوليو 2024، يليه الاجتماع الخامس والمقرر عقده يوم 5 سبتمبر المقبل فيما يشهد الاجتماع السادس يوم الخميس 17 أكتوبر 2024.

كما يعقد الاجتماع السابع للجنة السياسات النقدية يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 على أن يكون آخر اجتماع للجنة الاجتماع الثامن والأخير خلال عام 2024 ليكون يوم 26 ديسمبر 2024.

رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%

وقرر البنك المركزي المصري خلال آخر اجتماعات للجنة السياسات النقدية يوم 6 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة الرئيسية 600 نقطة أساس بنسبة 6% مع تحرير سعر الصرف وفق آليات السوق.