الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"فليكن فيكم فرحي".. الرهبنة الفرنسيسكانية تحتفل بعيد القديسة ريتا بالإسكندرية

جريدة الدستور

ترأس صباح اليوم الأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، قداس عيد القديسة ريتا، شفيعة الحالات المستعصية، وذلك بكنيستها بالإسكندرية.

شارك في الصلاة الأب عيد نظمي، راعي الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وألقى الأب مراد عظة الذبيحة الإلهية قائلًا: “من الألم الذي لحق بريتا، أصبحت من خلاله قديسة، لأن الفرح يكمن بداخلنا، وليس مكتسبًا من الغير”.

كذلك، تم الاحتفال بافتتاح سقف الكنيسة عقب ترميمه بشكل كامل، بحضور نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، والأب مراد مجلع، كما استئفت الاحتفالات، وتوافد محبي القديسة ريتا متضرعين لها، طالبين شفاعتها، من أجل نوال نعهم، واحتياجاتهم.

مطران الإسماعيلية يحتفل بشفيع الكنيسة

في سياق متصل بالكنيسة الكاثوليكية، ترأس الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، احتفال كنيسة الانبا باخوم بفاقوس، بعيد نياحة شفيع الكنيسة، القديس الأنبا باخوميوس، آبا الشركة الرهبانية.

كذلك، احتفل صاحب النيافة بعيد القديسة ريتا، شفيعة الحالات المستعصية، بمشاركة القمص أغاثون خير، وكيل المطرانية، والأب أندراوس ثابت، راعي الكنيسة، والأب بشاي إسحق، راعي كنيسة السيدة العذراء، بالقنطرة غرب.

شارك أيضًا الأب يوسف كمال، راعي كنيسة يسوع الملك، بالمنصورة، والأب بيشوي كامل، راعي كنيسة القديس يوسف، بالزقازيق، والأب جوزيف زكريا، راعي كنيسة السيدة العذراء، بالعاشر من رمضان، والأب جوفاني قاصد، نائب راعي كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية، بالإضافة إلى الشماس أنطوان عياد.

سيامة شمامسة جدد

تضمن الاحتفال أيضًا سيامة عدد من شمامسة الكنيسة، بيد الأب المطران، الذي ألقى عظة الذبيحة الإلهية حول "حياة الأنبا باخوم آبا الشركة الرهبانية".

كذلك، تمت ممارسة طقوس تطييب رفات القديس الأنبا باخوم، والقديسة ريتا، كما قدم كورال الرعية عددًا من الترانيم الروحية، واختتم اليوم بالاحتفال بالذكرى الأولى للسيامة الأسقفية لنيافة الأنبا بولا.

الاب مراد مجلع عيد القديسة ريتا الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بم مصر شفيعة الحالات المستعصية راعي الكنيسة الآباء الكهنة الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية

مواد متعلقة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس عيد القديسة ريتا ببولاق أبوالعلا

اختتام فعاليات الملتقى التدريبي لثاني مجموعات مشروع "1000 معلم كنسي"

سيامة دياكون لكنيسة نيو كاسل بإنجلترا برئاسة الأنبا أنتوني

نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يختتم ثلاثية عيد القديسة ريتا ببولاق أبوالعلا

الرهبانية اليسوعية تحتفل بالميلاد السماوي الأول للأب وليم سيدهم

الأنبا ميخائيل يلتقي مكرسات دير الأنبا برسوم العريان

رسامة قمص وشمامسة جدد وتدشين أواني في نجع حمادي

الأنبا نوفير يترأس اجتماع مجمع كهنة شبين القناطر

الأكثر قراءة

عاجل| مواجهة محتملة بين الأهلى والزمالك يونيو المقبل

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

"العدل الدولية" تحضر القرار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتظر "صدمة" جديدة غدًا

تأييد حبس منة شلبى سنة بتهمة حيازة حشيش

مصر تجبر إسرائيل على العودة للمفاوضات.. وانصياع نتنياهو لـ"مقترح القاهرة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

لواء. محسن الفحام

.. ويستمر مسلسل الأكاذيب

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية

لأجل غير مسمى.. جامعة برشلونة تعلّق علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)