"فليكن فيكم فرحي".. الرهبنة الفرنسيسكانية تحتفل بعيد القديسة ريتا بالإسكندرية

ترأس صباح اليوم الأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، قداس عيد القديسة ريتا، شفيعة الحالات المستعصية، وذلك بكنيستها بالإسكندرية.

شارك في الصلاة الأب عيد نظمي، راعي الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وألقى الأب مراد عظة الذبيحة الإلهية قائلًا: “من الألم الذي لحق بريتا، أصبحت من خلاله قديسة، لأن الفرح يكمن بداخلنا، وليس مكتسبًا من الغير”.

كذلك، تم الاحتفال بافتتاح سقف الكنيسة عقب ترميمه بشكل كامل، بحضور نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، والأب مراد مجلع، كما استئفت الاحتفالات، وتوافد محبي القديسة ريتا متضرعين لها، طالبين شفاعتها، من أجل نوال نعهم، واحتياجاتهم.

مطران الإسماعيلية يحتفل بشفيع الكنيسة

في سياق متصل بالكنيسة الكاثوليكية، ترأس الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، احتفال كنيسة الانبا باخوم بفاقوس، بعيد نياحة شفيع الكنيسة، القديس الأنبا باخوميوس، آبا الشركة الرهبانية.

كذلك، احتفل صاحب النيافة بعيد القديسة ريتا، شفيعة الحالات المستعصية، بمشاركة القمص أغاثون خير، وكيل المطرانية، والأب أندراوس ثابت، راعي الكنيسة، والأب بشاي إسحق، راعي كنيسة السيدة العذراء، بالقنطرة غرب.

شارك أيضًا الأب يوسف كمال، راعي كنيسة يسوع الملك، بالمنصورة، والأب بيشوي كامل، راعي كنيسة القديس يوسف، بالزقازيق، والأب جوزيف زكريا، راعي كنيسة السيدة العذراء، بالعاشر من رمضان، والأب جوفاني قاصد، نائب راعي كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية، بالإضافة إلى الشماس أنطوان عياد.

سيامة شمامسة جدد

تضمن الاحتفال أيضًا سيامة عدد من شمامسة الكنيسة، بيد الأب المطران، الذي ألقى عظة الذبيحة الإلهية حول "حياة الأنبا باخوم آبا الشركة الرهبانية".

كذلك، تمت ممارسة طقوس تطييب رفات القديس الأنبا باخوم، والقديسة ريتا، كما قدم كورال الرعية عددًا من الترانيم الروحية، واختتم اليوم بالاحتفال بالذكرى الأولى للسيامة الأسقفية لنيافة الأنبا بولا.