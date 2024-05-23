الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس عيد القديسة ريتا ببولاق أبوالعلا

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق

ترأس مساء أمس، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس عيد القديسة ريتا، شفيعة الحالات المستعصية، وذلك بكنيسة العذراء سيدة الكرمل للآباء الفرنسيسكان، ببولاق أبوالعلا.


شارك في الصلاة القمص بيشوي فوزي، الوكيل البطريركي، والأب فريد كمال الفرنسيسكاني، راعي الكنيسة، والإكسرخوس جورج بنا، راعي كنيسة سيدة البشارة للروم الملكيين الكاثوليك، بشبرا، والوكيل البطريركي بالسودان، كما شارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، ومحبو القديسة ريتا.


بدأ الاحتفال بتقديم بعض الطلبات الخاصة. وفي كلمة العظة، هنأ الأب البطريرك الحاضرين بعيدي القيامة المجيد، والقديسة ريتا، ثم تحدث غبطته حول القديسة ريتا، التي عاشت القداسة في حياتها، مؤكدًا إننا جميعًا مدعوون لنكون قديسين.


تضمن القداس الإلهي أيضًا التطواف الاحتفالي داخل الكنيسة، وخارجها، كما أهدى الأب فريد هدية تذكارية إلى بطريرك الأقباط الكاثوليك، تحتوي على أيقونة القديسة ريتا، شفيعة الحالات المستعصية.

كما ترأس مساء أمس، سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، قداس عيد القديسة ريتا، شفيعة الحالات المستعصية، وذلك بكنيستها، بالإسكندرية.


شارك في الصلاة سيادة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية.


شارك أيضًا الأب عيد نظمي، راعي الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، ومحبو القديسة ريتا، حيث ألقى سيادة المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "خلقت القديسة ريتا من روح الآلام، روح القداسة والعفة". واختتمت الصلاة بالتطواف الاحتفالي.

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط عيد القديسة ريتا شفيعة الحالات المستعصية كنيسة العذراء سيدة الكرمل للآباء الفرنسيسكان ببولاق أبوالعلا الوكيل البطريركي والأب فريد كمال راعي الكنيسة راعي كنيسة سيدة البشارة للروم

مواد متعلقة

اختتام فعاليات الملتقى التدريبي لثاني مجموعات مشروع "1000 معلم كنسي"

سيامة دياكون لكنيسة نيو كاسل بإنجلترا برئاسة الأنبا أنتوني

نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يختتم ثلاثية عيد القديسة ريتا ببولاق أبوالعلا

الرهبانية اليسوعية تحتفل بالميلاد السماوي الأول للأب وليم سيدهم

الأنبا ميخائيل يلتقي مكرسات دير الأنبا برسوم العريان

رسامة قمص وشمامسة جدد وتدشين أواني في نجع حمادي

الأنبا نوفير يترأس اجتماع مجمع كهنة شبين القناطر

بمناسبة اليوم العالمي للأسرة.. المطران شامي يشهد تنظيم يوم لأسر وشبيبة الإيبارشية

الأكثر قراءة

مصر تجبر إسرائيل على العودة للمفاوضات.. وانصياع نتنياهو لـ"مقترح القاهرة"

عاجل| "العدل الدولية" تحضر القرار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتظر "صدمة" جديدة غدًا

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

توقيع ديانج للزمالك وتعاقد الأهلي مع ظهير إنبي.. "الليثي" يكشف الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

لواء. محسن الفحام

.. ويستمر مسلسل الأكاذيب

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)

اليوم 230 للعدوان.. عشرات الشهداء فى رفح والنصيرات وغزة

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح