بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس عيد القديسة ريتا ببولاق أبوالعلا

ترأس مساء أمس، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس عيد القديسة ريتا، شفيعة الحالات المستعصية، وذلك بكنيسة العذراء سيدة الكرمل للآباء الفرنسيسكان، ببولاق أبوالعلا.



شارك في الصلاة القمص بيشوي فوزي، الوكيل البطريركي، والأب فريد كمال الفرنسيسكاني، راعي الكنيسة، والإكسرخوس جورج بنا، راعي كنيسة سيدة البشارة للروم الملكيين الكاثوليك، بشبرا، والوكيل البطريركي بالسودان، كما شارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، ومحبو القديسة ريتا.



بدأ الاحتفال بتقديم بعض الطلبات الخاصة. وفي كلمة العظة، هنأ الأب البطريرك الحاضرين بعيدي القيامة المجيد، والقديسة ريتا، ثم تحدث غبطته حول القديسة ريتا، التي عاشت القداسة في حياتها، مؤكدًا إننا جميعًا مدعوون لنكون قديسين.



تضمن القداس الإلهي أيضًا التطواف الاحتفالي داخل الكنيسة، وخارجها، كما أهدى الأب فريد هدية تذكارية إلى بطريرك الأقباط الكاثوليك، تحتوي على أيقونة القديسة ريتا، شفيعة الحالات المستعصية.

كما ترأس مساء أمس، سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، قداس عيد القديسة ريتا، شفيعة الحالات المستعصية، وذلك بكنيستها، بالإسكندرية.



شارك في الصلاة سيادة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية.



شارك أيضًا الأب عيد نظمي، راعي الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، ومحبو القديسة ريتا، حيث ألقى سيادة المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "خلقت القديسة ريتا من روح الآلام، روح القداسة والعفة". واختتمت الصلاة بالتطواف الاحتفالي.