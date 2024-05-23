الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط مدير مبيعات وتاجر حاولا تهريب عملات محلية وأجنبية من مطار القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط مدير مبيعات، وتاجر أثناء إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوي، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية مخبأة داخل حقائبهم بالمخالفة للقانون. 

وبمواجهتهما، أقرَّا بملكيتهما للمبالغ المالية المضبوطة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد.

الأجهزة الأمنية ضبط عملات محلية وأجنبية أمن المنافذ مدير مبيعات

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