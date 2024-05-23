ضبط مدير مبيعات وتاجر حاولا تهريب عملات محلية وأجنبية من مطار القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط مدير مبيعات، وتاجر أثناء إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوي، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية مخبأة داخل حقائبهم بالمخالفة للقانون.

وبمواجهتهما، أقرَّا بملكيتهما للمبالغ المالية المضبوطة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد.