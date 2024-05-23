الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملات أمنية على المخابز لمكافحة التلاعب بأسعار العيش

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب في أسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وقالت وزارة الداخلية اليوم الخميس، إنه استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم إعلان الأسعار، فقد واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها حوالي 39 طن دقيق أبيض، وبلدي مدعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار استمرار الحملات لإحكام الرقابة على المخابز.

وزارة الداخلية ضبط الأسواق التلاعب أسعار الخبز الحر حماية جمهور المستهلكين

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