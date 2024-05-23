الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وفيوتشر.. الليلة

استعدادات أمنية
استعدادات أمنية

أنهى  رجال الأمن استعداداتهم لتأمين مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري، في أول لقاء محلي لأبناء ميت عقبة عقب التتويج الإفريقي الأخير بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر في السابعة مساء اليوم الخميس.

تشكيل الفرق الأمنية

شكلت  الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقًا أمنية لتأمين دخول الجماهير حتى وصولهم المدرجات مع تأمين طاقم التحكيم وممرات اللاعبين.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل نادي الزمالك المركز الـ13 في جدول مسابقة الدوري برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة، فاز في 7 لقاءات وتعادل في 3 وخسر 5، وسجل لاعبو الزمالك 23 هدفًا واستقبلت شباكهم 15.

بينما يحتل مودرن فيوتشر المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 9، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 21 هدفًا واستقبلت شباكهم 17.

غيابات الزمالك

يفتقد الزمالك لجهود أكثر من لاعب مهم بسبب الإصابات، وفي مقدمتهم أحمد حمدي الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في نهائي الكونفيدرالية، ليلحق بزميليه في الفريق، حمدي الونش ومحمد عبدالشافي، كما تأكد غياب شيكابالا، وتحوم الشكوك حول إمكانية لحاق كل من، محمد شحاتة ومصطفى الزناري باللقاء.

القنوات الناقلة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في وجود باقة من أكبر المحللين الرياضيين.

رجال الامن مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر منافسات الجولة 24 مسابقة الدوري لتتويج الأفريقي

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