الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط عنصر إجرامى شديد الخطورة فى قبضة الأمن بأسيوط

صورة أرشيفية لمتهم
صورة أرشيفية لمتهم

نجحت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة في ضبط متهم بحوزته 80 سلاحًا ناريًا وذخائر في أسيوط، وذلك في إطار جهودها لمكافحة جرائم الاتجار بالأسلحة غير المرخصة.

توصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة إلى وجود عنصر إجرامي شديد الخطورة يتاجر في  الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ويقوم بترويجها على عملائه في محافظات الوجه القبلي.

بعد تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم حال قيادته ميكروباص بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة، وعُثر بحوزة المتهم على 80 بندقية خرطوش، تُقدر القيمة المالية للمضبوطات بمليوني جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم.

تأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالأسلحة غير المرخصة، والتي تُشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام والمجتمع، وتُسهم هذه الجهود في منع انتشار الأسلحة النارية غير المرخصة بين أيدي المخالفين، والحد من وقوع الجرائم.

الأسلحة والذخائر ضبط متهم جرائم الاتجار بالأسلحة غير المرخصة

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