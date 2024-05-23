22755 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 22755 مخالفة مرورية متنوعة.

وقالت الداخلية، إنه تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة عن ضبط 22755 مخالفة مرورية متنوعة، تشمل: 7321 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 1185 مخالفة سير دون تراخيص، 19 مخالفة دراجة نارية، 915 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، 9 مخالفات موقف عشوائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.