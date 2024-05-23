الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرير 484 مخالفة لقائدي دراجات بخارية لعدم ارتداء "الخوذة" خلال 24 ساعة

ارشيفية
ارشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، في ضبط 484 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات؛ لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة والفرعية، وذلك خلال حملات موسعة شنتها خلال الـ24 ساعة الماضية.

حملة مرورية مكثفة

أوضحت وزارة الداخلية، أنه تم شن حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة بجانب المخالفات الأخرى. وذكرت الوزارة أنّه  تم ضبط مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة.

وشددت الوزارة، على ضرورة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية ضبط 484 مخالفة لقائدي الدراجات

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